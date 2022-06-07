https://ria.ru/20220607/znak-1793828262.html

Знак "Инвалид" на автомобиле: как получить и какие преимущества он дает

Знак Инвалид на автомобиль 2022: правила получения, установка на машину, льготы

Знак "Инвалид" на автомобиле: как получить и какие преимущества он дает

Знак "Инвалид" предусмотрен правилами дорожного движения. Где и как он должен быть установлен на транспортном средстве, как его получить, какие права он дает... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:17

2022-06-07T19:17

2022-06-07T19:17

общество

россия

инвалидность

всероссийское общество инвалидов

авто

льготы

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Знак "Инвалид" предусмотрен правилами дорожного движения. Где и как он должен быть установлен на транспортном средстве, как его получить, какие права он дает владельцу машины и какую ответственность автомобилист несет за неправомерное использование знака — в материале РИА Новости.Знак “Инвалид”Квадрат ярко-желтого цвета с изображенной на нем фигурой человека в инвалидной коляске, выполненной в черном цвете - именно так выглядит знак, предупреждающий, что в данном автомобиле находится человек с ограниченными возможностями здоровья. Параметры такого знака - 15см*15см.Данный знак может быть размещен на машине как в том случае, если человек с инвалидностью сам управляет автомобилем, так и на автомобиль, не принадлежащий инвалиду, но перевозящий инвалида I, II или III группы или ребенка-инвалида.Кому положенУстановить знак “Инвалид” на автомобиле и пользоваться всеми связанными с ним преимуществами по закону могут те граждане, которым присвоена I, II или III группа инвалидности, которым сложно передвигаться самостоятельно.Какие льготы дает знакРазмещаемый на автомобиле знак “Инвалид” выполняет не только информационную функцию, но и дает своему обладателю право пользоваться рядом льгот. Прежде всего это, конечно, возможность оставлять свой автомобиль на специально отведенных на стоянке парковочных местах (их можно опознать по соответствующим табличкам и/или разметке). Как правило, для парковки граждан с ограниченными возможностями здоровья должно быть выделено не меньше десятой части всех имеющихся на стоянке парковочных мест. Это прописано в тексте федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".Занимать места для инвалидов тем автомобилистам, которые не принадлежат представителям льготной категории, запрещено.На автомобили, отмеченные таким знаком, не распространяется и действие некоторых дорожных указателей. В частности, гражданам с инвалидностью разрешается игнорировать знаки, запрещающие стоянку (постоянно либо по определенным числам месяца).Помимо этого инвалиды I и II групп могут проезжать под знаки "Движение запрещено" и "Движение механических транспортных средств запрещено". Это прописано в действующих Правилах дорожного движения.Также автомобилистам нужно обращать внимание на специальные таблички с изображением инвалида, которые могут сопровождать и другие установленные на дороге знаки. Подобная табличка может означать, что требования данного указателя распространяется только на указанную категорию граждан, а если изображение перечеркнуто - наоборот, к машинам с отметкой “инвалид” их требования не относятся.Обладателям знака “Инвалид” на автомобиле нужно иметь при себе документы, которые смогут подтвердить такой статус в случае проверки.Как получить знакРазмещать или нет на своем автомобиле соответствующий знак - зависит от желания конкретного водителя. Строго предписания в законе на данный случай нет, ведь сведения об автомобилях, на которые распространяются все перечисленные в предыдущем разделе льготы, теперь зафиксированы в Федеральном реестре инвалидов, доступ к которому при необходимости свободно могут получить сотрудники Госавтоинспекции."В настоящий момент, никаких проблем с внесением своего автомобиля в Федеральный реестр инвалидов нет, данная государственная услуга стала очень доступной по сравнению с предыдущим порядком получения данного знака, - говорит член Ассоциации юристов России Владимир Фурта. - Но не стоит забывать, что наличие данного знака дает льготы только при парковке вашего транспортного средства, никаких послаблений за нарушения ПДД нет".Порядок внесения автомобиля в данный реестр прописан в тексте приказа Министерства труда и социальной защиты РФ.Однако регистрация транспорта, перевозящего инвалида, в ФГИС “Федеральный реестр инвалидов” не освобождает от использования знака “Инвалид” при парковке на “специализированных” местах, а также от обязанности иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документ, подтверждающий факт установления инвалидности.Куда обращатьсяПервый вариант - для регистрации транспортного средства инвалиду (либо его законному представителю) необходимо обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации.“Сделать это можно через "личный кабинет" в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов", в электронном виде. При подаче заявления через "личный кабинет" заполняются только сведения о транспортном средстве. Иные сведения заполняются автоматически Пенсионным фондом Российской Федерации”, - говорит юрист Марина Выборни.Соответствующее заявление можно заполнить и подать в электронном виде через Единый портал государственных услуг (“Госуслуги”).Еще один вариант - обратиться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Как гласит текст приказа, если гражданин намерен направить свое заявление через ближайший МФЦ, то в нем следует указать:Каждый заявитель может включить в реестр всего один автомобиль. В том случае, если появится необходимость внести в информацию о нем какие-либо изменения (например, заявитель сменит автомобиль или нужно будет продлить срок нахождения автомобиля в реестре), данные можно оперативно актуализировать.Сроки выдачиАвтомобиль должен появиться в реестре после того, как будут проверены все указанные в заявлении данные. Этот процесс не занимает много времени - найти свою машину в базе гражданин может уже спустя 15 минут после того, как его заявление зарегистрировано.Место выдачиИнформацию о дате и времени размещения выбранного ТС в федеральном реестре гражданин может получить как на указанный им адрес электронной почты, так и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.Сам знак “Инвалид” гражданам сейчас не выдается. Приобрести соответствующую табличку нужно самостоятельно.Правила установки знака на автомобильСогласно действующим Правилам дорожного движения, установить опознавательный знак “Инвалид” можно как спереди, так и сзади зарегистрированного в реестре автомобиля. При этом табличка не должна препятствовать обзору и в целом отвечать всем требованиям безопасности для транспортных средств. В противном случае есть риск получить штраф.Чаще всего на дорогах можно встретить автомобили, у которых знак “Инвалид” располагается на заднем стекле.На какой срок выдается знакСрок, на который гражданину с ограниченными физическими возможностями выдается соответствующий знак на машину, полностью соответствует тому периоду, в течение которого действительна его группа инвалидности. Если она присвоена бессрочно и ее не нужно периодически подтверждать - значит, и знак “Инвалид” также действует бессрочно. Если группа инвалидности присваивается на определенный срок, то и знак будет действовать в течение аналогичного периода.Зона действия знакаЧтобы определить места на парковке, предназначенные исключительно для граждан с ограниченными возможностями здоровья, используется не только специальная разметка на асфальте. Порой можно встретить знак “Парковка”, под которым установлена табличка “Инвалиды” и тут же - знак с указанием зоны ее действия. В большинстве случаев указывается протяженность в метрах.ПДД о знакеВнешний вид и местоположение опознавательного знака “Инвалид”, а также перечисление дорожных знаков, требования которых не распространяются на транспортные средства, которые управляются инвалидами или перевозят инвалидов, описаны в действующих Правилах дорожного движения.Особенности парковки со знакомС 1 июля 2020 года право парковаться на местах для инвалидов получили граждане, которым присвоена III группа инвалидности. Ранее подобной привилегией могли воспользоваться лишь обладатели I или II групп инвалидности.Как правило, парковочные места для инвалидов более широкие, минимальная ширина выделенного для парковки участка тут составляет от 3 до 3,5 метра. Также такие места должны располагаться как можно ближе к входу в здание, с хорошим покрытием и в сопровождении соответствующих указателей.Штраф за неправомерное использование знакаЕсли соответствующий знак на свою машину установит гражданин, который по закону не обладает правом это делать, такой поступок является административным правонарушением. В соответствии со статьями 12.4 и 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для физических лиц размер штрафа составляет 5 000 рублей, а незаконно установленный на автомобиле знак при этом конфискуется.С аналогичной суммой придется расстаться и гражданину, который проигнорирует знаки и характерную разметку на парковке и оставит свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. Если автомобилист при этом сам не относится к льготной категории и не перевозит в салоне гражданина с ограниченными возможностями здоровья или ребенка-инвалида, правонарушение карается штрафом в 5 000 рублей. Плюс автомобиль могут отправить на эвакуаторе на штрафстоянку.Есть ли у знака “Инвалид” идентификационный номерСейчас внешний вид знака “Инвалид” изменился. Прежний вариант был более персонифицированным, то есть содержал личные данные своего владельца.Так, на лицевой стороне прежней таблички размещался идентификационный номер, а также срок действия знака. На обороте знака прежнего образца можно было увидеть информацию о его обладателе (фамилия, имя, отчество, а также дату рождения), присвоенную ему группу инвалидности, дату выдачи знака и другую информацию.В действующих правилах такого требования нет.Если у инвалида нет автомобиляКонечно, далеко не у всех граждан в статусе “инвалид” есть возможность стать обладателем собственного автомобиля. Тут нужно помнить о важном нюансе: получить соответствующий знак на свой автомобиль вполне может и тот человек, который сам инвалидом не является, однако перевозит людей ограниченными возможностями здоровья, в том числе - детей-инвалидов.

https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html

https://realty.ria.ru/20191106/1560635947.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/lgoty-1597746520.html

https://ria.ru/20161208/1483166951.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, инвалидность, всероссийское общество инвалидов, авто, льготы