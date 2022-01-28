https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769917802.html

Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников

Россиян предупредили о новой схеме мошенников со списанием средств с карты - РИА Новости, 28.01.2022

Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников

В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:14

2022-01-28T10:14

2022-01-28T15:27

общество

втб

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ. Сначала злоумышленники рассылают липовые объявления о продаже билетов через социальные сети, мессенджеры и электронную почту.При переходе по ссылке покупателю предлагают заполнить платежную форму с указанием персональных и контактных данных, а также реквизитов банковской карты, пояснили в банке.Однако вместо приобретения билета происходит оформление подписки на сайте с аккаунтами мошенников, которые впоследствии снимают деньги с карты с интервалом в несколько секунд.Отмечается, что новизна метода заключается в способности преступников регулировать частоту списания денежных средств.Банк напоминает клиентам, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. При этом ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту или позвонить в банк, советуют эксперты.

https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769897491.html

https://ria.ru/20220107/nomer-1766812957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, втб