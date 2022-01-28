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https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769917802.html
Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со списанием средств с карты - РИА Новости, 28.01.2022
Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников
В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:14
2022-01-28T15:27
общество
втб
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ. Сначала злоумышленники рассылают липовые объявления о продаже билетов через социальные сети, мессенджеры и электронную почту.При переходе по ссылке покупателю предлагают заполнить платежную форму с указанием персональных и контактных данных, а также реквизитов банковской карты, пояснили в банке.Однако вместо приобретения билета происходит оформление подписки на сайте с аккаунтами мошенников, которые впоследствии снимают деньги с карты с интервалом в несколько секунд.Отмечается, что новизна метода заключается в способности преступников регулировать частоту списания денежных средств.Банк напоминает клиентам, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. При этом ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту или позвонить в банк, советуют эксперты.
https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769897491.html
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общество, втб
10:14 28.01.2022 (обновлено: 15:27 28.01.2022)
 
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со списанием средств с карты

ВТБ зафиксировал рост числа мошеннических схем с полным обнулением счета банковской карты

© Depositphotos / Ivan KrukНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Ноутбук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
Сначала злоумышленники рассылают липовые объявления о продаже билетов через социальные сети, мессенджеры и электронную почту.
При переходе по ссылке покупателю предлагают заполнить платежную форму с указанием персональных и контактных данных, а также реквизитов банковской карты, пояснили в банке.
Однако вместо приобретения билета происходит оформление подписки на сайте с аккаунтами мошенников, которые впоследствии снимают деньги с карты с интервалом в несколько секунд.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть
Отмечается, что новизна метода заключается в способности преступников регулировать частоту списания денежных средств.

"С карты покупателя происходят списания в размере от пяти до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд до полного обнуления баланса", — рассказали в ВТБ.

Банк напоминает клиентам, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. При этом ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту или позвонить в банк, советуют эксперты.
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ОбществоВТБ
 
 
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