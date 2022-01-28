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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/moda-1769854926.html
Русские идут! Неделя моды в Париже сказала нет унынию
Русские идут! Неделя моды в Париже сказала нет унынию - РИА Новости, 28.01.2022
Русские идут! Неделя моды в Париже сказала нет унынию
Неделя высокой моды в Париже еще раз доказала всему миру, что мода — это не только красота и стиль, но и эффективный инструмент коммуникации. Вернувшиеся после... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:00
2022-01-28T18:57
культура
париж
ульяна сергиенко
chanel
мода
стиль жизни
канье уэст
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Неделя высокой моды в Париже еще раз доказала всему миру, что мода — это не только красота и стиль, но и эффективный инструмент коммуникации. Вернувшиеся после долгого перерыва и пандемийного fashion-застоя к живому формату дизайнеры, как будто сговорившись, заявили об обновлении. Зашифрованные в сложных узорах из стразов и перьев послания призывают изменить настроение и начать формировать новую реальность, где нет места грусти и унынию. О чем еще хотели сказать лидеры мировой моды — в материале РИА Новости.Русская сенсацияГлавным в этом сезоне для российского мира моды, бесспорно, стало признание российского бренда Yanina Синдикатом высокой моды. Дизайнер Юлия Янина представляет свои коллекции в Париже с 2010-го, но на этот раз наблюдательный совет включил ее в официальную программу, и показ YANINA Couture закрыл эту Неделю.Юлия Янина, уже рисуя эскизы, поняла, что это будет нечто особенное, и предчувствовала радостные новости из Парижа. Наверное, поэтому коллекция получилась очень эмоциональной и яркой. Буйство красок просто сбивает с ног: и дело не только в разнообразии цветовой палитры — дизайнер смело миксует, казалось бы, несочетаемое, и получается восхитительно.Легкие и струящиеся силуэты словно отрывают от земли, призывая предаться мечтам. Радужные мотивы, как свежевыжатый сок, заряжают оптимизмом и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Собранные на макушке волосы моделей напоминают о летнем отпуске и смелых 60-х, символы которых — Верушка, Джейн Биркин, Брижит Бардо, Катрин Денев — давали волю фантазии и играли со своими образами. Так и Юлия Янина зовет женщин всего мира к эксперименту и советует разнообразить повседневный гардероб кейпом, палантином или болеро.Гэтсби правит балЕще один миссионер русской от-кутюр в Париже — Ульяна Сергеенко. Ее бренд признан Парижским синдикатом еще в 2015-м, и с тех пор коллекции Ulyana Sergeenko представлены в рамках официальной программы. В 2021-м Дому дали статус члена-корреспондента Федерации высокой моды — самое высокое звание для иностранного бренда. В этом году показ прошел в формате онлайн.Российский дизайнер предлагает преодолеть несовершенства мира с помощью красоты и обращается к бурной эпохе 1920-х, когда царил дух театральных вечеров и роскошных светских раутов. Силуэты начала эры модерна и ар-деко легко угадываются практически в каждой модели. Сверкающие игривые платья, расшитые стразами, украшенные бахромой или кружевными корсетами, перчатки в сетку, стилизованные головные уборы из камней или цветков гортензии — центрального узора коллекции. Из соцветий в этом сезоне собирали и главный аксессуар Дома моды — боа.Не забыла дизайнер и о современных тенденциях, стилизовав под 1920-е столь актуальные сейчас бра и кэтсьюты.Эпатажно — ChanelК эстетике 1920-х обратился и флагманский Дом французской моды Chanel. Традиционные для бренда твидовые платья и пиджаки (на этот раз с усиленной линией плеча) дополнили легкие струящиеся туалеты из шифона, перьев и органзы — отсыл к эпохе "Великого Гэтсби".Один из самых ожидаемых показов Paris Haute Couture Week привлек внимание общественности не только безупречной коллекцией.Во-первых, эффектное открытие: амбассадор бренда и внучка Грейс Келли юная Шарлотта Казираги начала дефиле верхом на лошади, чем вызвала восторг. Вместе с дизайнером бренда Виржини Виар и автором декораций, художником Ксавье Вейаном в финале она вышла на поклон.Второй повод для бурных обсуждений в прессе и социальных сетях — яркий макияж моделей: насыщенные черные стрелки, больше напоминающие размазанные smoky. Из-за этой дерзости бренд обвинили в романтизации и "гламуризации" домашнего насилия. Впрочем, готический "мейк" можно было увидеть не только на подиуме, но и в зале — новая подруга Канье Уэста актриса Джулия Фокс, видимо, тоже решила привлечь всеобщее внимание. Кроме звездной пары, в первом ряду были и другие знаменитости: Марго Робби, Ванесса Паради, Кароль Буке, София Коппола.Буйство красок и выход из застояКоллекция ливанского кутюрье Elie Saab стала одной из самых жизнеутверждающих в этом сезоне. Дизайнер появился на Парижской неделе после двух лет перерыва, связанного с непростыми лично для него и для модного дома событиями. Мастерские сильно пострадали из-за взрыва в порту Бейрута в августе 2020-го. Наверное, поэтому возвращение прозвучало столь эмоционально.Это был редкий случай, когда Elie Saab использовал такие насыщенные цвета — зеленый, розовый разных тонов и белый. Воздушные ткани, бисер, пайетки и тончайшая шелковая вышивка — традиционные для кутюрного бренда элементы — разнообразили ювелирно исполненные бутоны, напоминающие живые цветы. Коллекция посвящена Средиземноморью, которое объединило культуру трех континентов. Ливанский модельер перевернул страницу сложного периода и громко заявил о новом этапе.Новый образ модели и верность традициямКреативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли свой оптимизм выразил и яркими цветами, и тем, что вывел на подиум новый образ модели. По винтовой лестнице особняка на Вандомской площади, где прошел показ, величественно прошлись женщины разных возрастов, национальностей и комплекций. Тем самым дизайнер дарит надежду на перемены к лучшему всем без исключения.Коллекция Anatomy Of Couture — традиционное для дома воплощение сдержанной роскоши и элегантности. Valentino — один из немногих брендов, неизменно помнящих о классике. Лаконичные однотонные платья в пол белого, черного, синего, коричневого цветов разбавили модели в серебристом, неоново-зеленом и розовом, причем палитра последнего, как и у Elie Saab, была очень разнообразной. Богатая фактура из перьев и стразов, кружево, струящиеся шифоновые шлейфы украшали четкие силуэты. На фоне этой роскоши и красоты модели-мужчины в белых рубашках, черных кейпах и пальто смотрелись достаточно скромно. Полупрозрачная кольчуга и костюмы свободного кроя со стразами стали скорее исключением.Старейший итальянский дом дал акцент на еще один современный тренд: подчеркнутую сексуальность, что, в принципе, марке несвойственно. Эпатажный женский аксессуар — чулки в сочетании с дерзким мини. Смелый ход был элегантно, в духе бренда завуалирован культурологическим подтекстом и отсылками к работам легендарного фотографа Хельмута Ньютона.Впрочем, воспринимать буквально это не стоит. Далеко не все образы Недели высокой моды можно повторить в жизни. Haute Сouture — это искусство, которым нужно вдохновляться, а носить — необязательно.
https://ria.ru/20220110/moda-1766153185.html
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париж, ульяна сергиенко, chanel, мода, стиль жизни, канье уэст
08:00 28.01.2022 (обновлено: 18:57 28.01.2022)
 

Русские идут! Неделя моды в Париже сказала нет унынию

Коллаж Неделя высокой моды в Париже
Коллаж Неделя высокой моды в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Неделя высокой моды в Париже еще раз доказала всему миру, что мода — это не только красота и стиль, но и эффективный инструмент коммуникации. Вернувшиеся после долгого перерыва и пандемийного fashion-застоя к живому формату дизайнеры, как будто сговорившись, заявили об обновлении. Зашифрованные в сложных узорах из стразов и перьев послания призывают изменить настроение и начать формировать новую реальность, где нет места грусти и унынию. О чем еще хотели сказать лидеры мировой моды — в материале РИА Новости.

Русская сенсация

Главным в этом сезоне для российского мира моды, бесспорно, стало признание российского бренда Yanina Синдикатом высокой моды. Дизайнер Юлия Янина представляет свои коллекции в Париже с 2010-го, но на этот раз наблюдательный совет включил ее в официальную программу, и показ YANINA Couture закрыл эту Неделю.
© фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA Дизайнер Юлия Янина и модель на показе YANINA Couture весна — 2022
Дизайнер Юлия Янина и модель на показе YANINA Couture весна — 2022
© фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
Дизайнер Юлия Янина и модель на показе YANINA Couture весна — 2022
Юлия Янина, уже рисуя эскизы, поняла, что это будет нечто особенное, и предчувствовала радостные новости из Парижа. Наверное, поэтому коллекция получилась очень эмоциональной и яркой. Буйство красок просто сбивает с ног: и дело не только в разнообразии цветовой палитры — дизайнер смело миксует, казалось бы, несочетаемое, и получается восхитительно.
© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA

Модель на показе YANINA Couture весна - лето — 2022

Модель на показе YANINA Couture весна — 2022
1 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна - лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

Модель на показе YANINA Couture весна — 2022
2 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

Модель на показе YANINA Couture весна — 2022
3 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

Модель на показе YANINA Couture весна — 2022
4 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

 Модель на показе YANINA Couture весна — 2022
5 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

Модель на показе YANINA Couture весна — 2022
6 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
1 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна - лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
2 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
3 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
4 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
5 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
6 из 6

Модель на показе YANINA Couture весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой модного Дома YANINA
Легкие и струящиеся силуэты словно отрывают от земли, призывая предаться мечтам. Радужные мотивы, как свежевыжатый сок, заряжают оптимизмом и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Собранные на макушке волосы моделей напоминают о летнем отпуске и смелых 60-х, символы которых — Верушка, Джейн Биркин, Брижит Бардо, Катрин Денев — давали волю фантазии и играли со своими образами. Так и Юлия Янина зовет женщин всего мира к эксперименту и советует разнообразить повседневный гардероб кейпом, палантином или болеро.

Гэтсби правит бал

Еще один миссионер русской от-кутюр в Париже — Ульяна Сергеенко. Ее бренд признан Парижским синдикатом еще в 2015-м, и с тех пор коллекции Ulyana Sergeenko представлены в рамках официальной программы. В 2021-м Дому дали статус члена-корреспондента Федерации высокой моды — самое высокое звание для иностранного бренда. В этом году показ прошел в формате онлайн.
Российский дизайнер предлагает преодолеть несовершенства мира с помощью красоты и обращается к бурной эпохе 1920-х, когда царил дух театральных вечеров и роскошных светских раутов.
© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето 2022
1 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето 2022
2 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето 2022
3 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето 2022
4 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
1 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
2 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
3 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
4 из 4

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
Силуэты начала эры модерна и ар-деко легко угадываются практически в каждой модели. Сверкающие игривые платья, расшитые стразами, украшенные бахромой или кружевными корсетами, перчатки в сетку, стилизованные головные уборы из камней или цветков гортензии — центрального узора коллекции. Из соцветий в этом сезоне собирали и главный аксессуар Дома моды — боа.
© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето 2022
1 из 3

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето 2022
2 из 3

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето 2022
3 из 3

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
1 из 3

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
2 из 3

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
3 из 3

Показ Ulyana Sergeenko, коллекция Haute Couture весна-лето — 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой модного дома
Не забыла дизайнер и о современных тенденциях, стилизовав под 1920-е столь актуальные сейчас бра и кэтсьюты.

Эпатажно — Chanel

К эстетике 1920-х обратился и флагманский Дом французской моды Chanel. Традиционные для бренда твидовые платья и пиджаки (на этот раз с усиленной линией плеча) дополнили легкие струящиеся туалеты из шифона, перьев и органзы — отсыл к эпохе "Великого Гэтсби".
Один из самых ожидаемых показов Paris Haute Couture Week привлек внимание общественности не только безупречной коллекцией.
Во-первых, эффектное открытие: амбассадор бренда и внучка Грейс Келли юная Шарлотта Казираги начала дефиле верхом на лошади, чем вызвала восторг. Вместе с дизайнером бренда Виржини Виар и автором декораций, художником Ксавье Вейаном в финале она вышла на поклон.
© AP Photo / Lewis Joly

Модели на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

Модели на показе коллекции Chanel весна-лето 2022 Haute Couture в Париже.
1 из 2

Модели на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AP Photo / Lewis Joly
© AP Photo / Lewis Joly

Модель на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

Модель на показе коллекции Chanel весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
2 из 2

Модель на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AP Photo / Lewis Joly
1 из 2

Модели на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AP Photo / Lewis Joly
2 из 2

Модель на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AP Photo / Lewis Joly
Второй повод для бурных обсуждений в прессе и социальных сетях — яркий макияж моделей: насыщенные черные стрелки, больше напоминающие размазанные smoky. Из-за этой дерзости бренд обвинили в романтизации и "гламуризации" домашнего насилия.
© AP Photo / Lewis JolyМодель на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже
Модель на показе коллекции Chanel весна-лето 2022 Haute Couture в Париже - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Модель на показе коллекции Chanel весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже
Впрочем, готический "мейк" можно было увидеть не только на подиуме, но и в зале — новая подруга Канье Уэста актриса Джулия Фокс, видимо, тоже решила привлечь всеобщее внимание. Кроме звездной пары, в первом ряду были и другие знаменитости: Марго Робби, Ванесса Паради, Кароль Буке, София Коппола.

Буйство красок и выход из застоя

Коллекция ливанского кутюрье Elie Saab стала одной из самых жизнеутверждающих в этом сезоне. Дизайнер появился на Парижской неделе после двух лет перерыва, связанного с непростыми лично для него и для модного дома событиями. Мастерские сильно пострадали из-за взрыва в порту Бейрута в августе 2020-го. Наверное, поэтому возвращение прозвучало столь эмоционально.
© AFP 2022 / Christophe Archambault

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
1 из 2

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AFP 2022 / Christophe Archambault
© AP Photo / Francois Mori

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
2 из 2

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AP Photo / Francois Mori
1 из 2

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AFP 2022 / Christophe Archambault
2 из 2

Модель на показе коллекции Elie Saab весна-лето — 2022 Haute Couture в Париже

© AP Photo / Francois Mori
Это был редкий случай, когда Elie Saab использовал такие насыщенные цвета — зеленый, розовый разных тонов и белый. Воздушные ткани, бисер, пайетки и тончайшая шелковая вышивка — традиционные для кутюрного бренда элементы — разнообразили ювелирно исполненные бутоны, напоминающие живые цветы.
Коллекция посвящена Средиземноморью, которое объединило культуру трех континентов. Ливанский модельер перевернул страницу сложного периода и громко заявил о новом этапе.

Новый образ модели и верность традициям

Креативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли свой оптимизм выразил и яркими цветами, и тем, что вывел на подиум новый образ модели. По винтовой лестнице особняка на Вандомской площади, где прошел показ, величественно прошлись женщины разных возрастов, национальностей и комплекций. Тем самым дизайнер дарит надежду на перемены к лучшему всем без исключения.
Коллекция Anatomy Of Couture — традиционное для дома воплощение сдержанной роскоши и элегантности. Valentino — один из немногих брендов, неизменно помнящих о классике. Лаконичные однотонные платья в пол белого, черного, синего, коричневого цветов разбавили модели в серебристом, неоново-зеленом и розовом, причем палитра последнего, как и у Elie Saab, была очень разнообразной. Богатая фактура из перьев и стразов, кружево, струящиеся шифоновые шлейфы украшали четкие силуэты.
На фоне этой роскоши и красоты модели-мужчины в белых рубашках, черных кейпах и пальто смотрелись достаточно скромно. Полупрозрачная кольчуга и костюмы свободного кроя со стразами стали скорее исключением.
Старейший итальянский дом дал акцент на еще один современный тренд: подчеркнутую сексуальность, что, в принципе, марке несвойственно. Эпатажный женский аксессуар — чулки в сочетании с дерзким мини. Смелый ход был элегантно, в духе бренда завуалирован культурологическим подтекстом и отсылками к работам легендарного фотографа Хельмута Ньютона.
Впрочем, воспринимать буквально это не стоит. Далеко не все образы Недели высокой моды можно повторить в жизни. Haute Сouture — это искусство, которым нужно вдохновляться, а носить — необязательно.
Модель представляет творение из коллекции Viktor & Rolf на показе коллекции Haute Couture в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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