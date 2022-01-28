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Прокуратура рассказала о матери младенца, тело которого нашли в Башкирии
Прокуратура рассказала о матери младенца, тело которого нашли в Башкирии - РИА Новости, 28.01.2022
Прокуратура рассказала о матери младенца, тело которого нашли в Башкирии
Мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусороперерабатывающем комплексе в башкирском Мелеузе, родила во время работы на птицефабрике и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:05
2022-01-28T14:05
происшествия
мелеуз
республика башкортостан
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УФА, 28 янв - РИА Новости. Мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусороперерабатывающем комплексе в башкирском Мелеузе, родила во время работы на птицефабрике и выбросила малыша, сообщает региональная прокуратура.В четверг СУСК РФ по Башкирии сообщило, что на территории мусороперерабатывающего комплекса в Мелеузе нашли тело новорожденного. Мать ребенка установили.Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также установит причины произошедшего."Кроме того, будет проверено исполнение работодателем роженицы требований трудового законодательства в части соблюдения прав беременной. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении.
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происшествия, мелеуз, республика башкортостан
14:05 28.01.2022
 
Прокуратура рассказала о матери младенца, тело которого нашли в Башкирии

Мать младенца, тело которого нашли в Башкирии, родила его во время смены на птицефабрике

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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УФА, 28 янв - РИА Новости. Мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусороперерабатывающем комплексе в башкирском Мелеузе, родила во время работы на птицефабрике и выбросила малыша, сообщает региональная прокуратура.
В четверг СУСК РФ по Башкирии сообщило, что на территории мусороперерабатывающего комплекса в Мелеузе нашли тело новорожденного. Мать ребенка установили.
"Установлено, что 19 января 26-летняя местная жительница на рабочем месте в птицеводческом комплексе родила ребенка и решила от него избавиться, выбросив в мусорный контейнер. Со слов женщины, мальчик родился мертвым. При сортировке отходов в ООО МПК "Экотех-Мелеуз" 27 января работники предприятия обнаружили труп новорожденного", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также установит причины произошедшего.
"Кроме того, будет проверено исполнение работодателем роженицы требований трудового законодательства в части соблюдения прав беременной. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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ПроисшествияМелеузРеспублика Башкортостан
 
 
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