https://ria.ru/20220128/mladenets-1769982611.html

Прокуратура рассказала о матери младенца, тело которого нашли в Башкирии

Прокуратура рассказала о матери младенца, тело которого нашли в Башкирии - РИА Новости, 28.01.2022

Прокуратура рассказала о матери младенца, тело которого нашли в Башкирии

Мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусороперерабатывающем комплексе в башкирском Мелеузе, родила во время работы на птицефабрике и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:05

2022-01-28T14:05

2022-01-28T14:05

происшествия

мелеуз

республика башкортостан

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УФА, 28 янв - РИА Новости. Мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусороперерабатывающем комплексе в башкирском Мелеузе, родила во время работы на птицефабрике и выбросила малыша, сообщает региональная прокуратура.В четверг СУСК РФ по Башкирии сообщило, что на территории мусороперерабатывающего комплекса в Мелеузе нашли тело новорожденного. Мать ребенка установили.Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также установит причины произошедшего."Кроме того, будет проверено исполнение работодателем роженицы требований трудового законодательства в части соблюдения прав беременной. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211130/chita-1761374832.html

мелеуз

республика башкортостан

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происшествия, мелеуз, республика башкортостан