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Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии - РИА Новости, 27.01.2022
Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
В мусороперерабатывающем комплексе башкирского города Мелеуз нашли тело новорожденного, мать ребенка установлена, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:37
2022-01-27T22:37
2022-01-27T23:31
происшествия
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УФА, 27 янв - РИА Новости. В мусороперерабатывающем комплексе башкирского города Мелеуз нашли тело новорожденного, мать ребенка установлена, сообщает СУСК РФ по Башкирии."Органами СУ СКР по республике проводится проверка по факту обнаружения 27 января тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеуз", - говорится в сообщении.По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти младенца. "Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями совместно с сотрудниками полиции, мать ребенка установлена, с ней проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
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происшествия, мелеуз, россия
22:37 27.01.2022 (обновлено: 23:31 27.01.2022)
Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе башкирского города Мелеуз