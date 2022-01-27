https://ria.ru/20220127/bashkiriya-1769880433.html

Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии

Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии - РИА Новости, 27.01.2022

Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии

В мусороперерабатывающем комплексе башкирского города Мелеуз нашли тело новорожденного, мать ребенка установлена, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:37

2022-01-27T22:37

2022-01-27T23:31

происшествия

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россия

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УФА, 27 янв - РИА Новости. В мусороперерабатывающем комплексе башкирского города Мелеуз нашли тело новорожденного, мать ребенка установлена, сообщает СУСК РФ по Башкирии."Органами СУ СКР по республике проводится проверка по факту обнаружения 27 января тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеуз", - говорится в сообщении.По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти младенца. "Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями совместно с сотрудниками полиции, мать ребенка установлена, с ней проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20210901/trup-1748147785.html

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происшествия, мелеуз, россия