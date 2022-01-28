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Минтруд предложил внедрить единый тариф по страховым взносам
Минтруд предложил внедрить единый тариф по страховым взносам - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд предложил внедрить единый тариф по страховым взносам
Единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, предлагается внедрить с 1 января 2023 года, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:25
2022-01-28T18:25
2022-01-28T18:25
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, предлагается внедрить с 1 января 2023 года, заявили в пресс-службе Минтруда РФ."Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС… Предлагается внедрить единый тариф с 01.01.2023", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что при введении единого тарифа к 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей, а максимальная сумма пособия по беременности за 140 дней - 660,9 тысячи рублей
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общество, пенсионный фонд рф, россия
Минтруд предложил внедрить единый тариф по страховым взносам
Минтруд предложил внедрить единый тариф по страховым взносам с 1 января 2023 года