https://ria.ru/20220128/migranty-1769904535.html
Медведев рассказал о проблемах миграционной сферы в России
Медведев рассказал о проблемах миграционной сферы в России - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал о проблемах миграционной сферы в России
Приток мигрантов в Россию должен быть цивилизованным процессом, но с этим есть проблемы, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:18
2022-01-28T08:18
2022-01-28T13:00
миграция
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Приток мигрантов в Россию должен быть цивилизованным процессом, но с этим есть проблемы, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами, которые приезжают к нам. У нас, если не ошибаюсь, их достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка семи миллионов, подчеркиваю, официально существующих и трудящихся в нашей стране", - сказал Медведев.Медведев также прокомментировал потери среди российского населения во время пандемии и их влияние на демографию и экономические процессы."Если говорить о потерях, то они скорбны сами по себе, а не по миграционным причинам. Это просто трагедия, это никак не связано с экономикой. В этом плане мы должны сделать просто всё, что от нас зависит, возвращаясь к теме пандемии, чтобы предотвращать потери, чтобы лечить как следует людей, даже несмотря на тяжесть этого заболевания. Поэтому это не миграционная проблема", - подчеркнул Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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миграция, дмитрий медведев, россия
08:18 28.01.2022 (обновлено: 13:00 28.01.2022)
Медведев рассказал о проблемах миграционной сферы в России
Глава СБ Медведев: миграционный процесс должен быть цивилизованным, а с этим есть проблемы
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Приток мигрантов в Россию должен быть цивилизованным процессом, но с этим есть проблемы, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью
РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами, которые приезжают к нам. У нас, если не ошибаюсь, их достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка семи миллионов, подчеркиваю, официально существующих и трудящихся в нашей стране", - сказал Медведев.
Медведев
также прокомментировал потери среди российского населения во время пандемии и их влияние на демографию и экономические процессы.
"Если говорить о потерях, то они скорбны сами по себе, а не по миграционным причинам. Это просто трагедия, это никак не связано с экономикой. В этом плане мы должны сделать просто всё, что от нас зависит, возвращаясь к теме пандемии, чтобы предотвращать потери, чтобы лечить как следует людей, даже несмотря на тяжесть этого заболевания. Поэтому это не миграционная проблема", - подчеркнул Медведев.