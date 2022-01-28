08:10 28.01.2022 (обновлено: 13:00 28.01.2022)
Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство
Медведев: миграционное законодательство будет меняться, решения будут и мягкие, и жесткие
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и решительные, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Этот процесс (приток мигрантов) должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила. И эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а, с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, всё-таки соблюдали наше законодательство в полном объёме... Но законодательство будет меняться, и ряд законов в этом смысле уже внесен президентом", - сказал Медведев.
"… Некоторые решения уже приняты, некоторые решения в стадии подготовки. Они где-то должны быть мягкими, а где-то должны быть более решительными. Если говорить о незаконном присутствии на территории России и применении своего труда, то в этом смысле должны быть приняты достаточно жесткие решения по высылке таких людей", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
Он также отметил необходимость работы по адаптации мигрантов. "Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру – нашу многонациональную культуру, подчеркиваю. Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди", - считает Медведев.
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