https://ria.ru/20220128/migranty-1769904151.html

Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство

Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство

Миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и решительные, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:10

2022-01-28T08:10

2022-01-28T13:00

общество

дмитрий медведев

мигранты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494399_0:29:3146:1799_1920x0_80_0_0_18ee67efe71d02cca5e3490a3615acc0.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и решительные, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Этот процесс (приток мигрантов) должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила. И эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а, с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, всё-таки соблюдали наше законодательство в полном объёме... Но законодательство будет меняться, и ряд законов в этом смысле уже внесен президентом", - сказал Медведев."… Некоторые решения уже приняты, некоторые решения в стадии подготовки. Они где-то должны быть мягкими, а где-то должны быть более решительными. Если говорить о незаконном присутствии на территории России и применении своего труда, то в этом смысле должны быть приняты достаточно жесткие решения по высылке таких людей", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.Он также отметил необходимость работы по адаптации мигрантов. "Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру – нашу многонациональную культуру, подчеркиваю. Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди", - считает Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220101/migranty-1766347969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий медведев, мигранты, россия