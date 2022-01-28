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Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство
Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство
Миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и решительные, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:10
2022-01-28T13:00
общество
дмитрий медведев
мигранты
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и решительные, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Этот процесс (приток мигрантов) должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила. И эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а, с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, всё-таки соблюдали наше законодательство в полном объёме... Но законодательство будет меняться, и ряд законов в этом смысле уже внесен президентом", - сказал Медведев."… Некоторые решения уже приняты, некоторые решения в стадии подготовки. Они где-то должны быть мягкими, а где-то должны быть более решительными. Если говорить о незаконном присутствии на территории России и применении своего труда, то в этом смысле должны быть приняты достаточно жесткие решения по высылке таких людей", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.Он также отметил необходимость работы по адаптации мигрантов. "Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру – нашу многонациональную культуру, подчеркиваю. Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди", - считает Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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общество, дмитрий медведев, мигранты, россия
08:10 28.01.2022 (обновлено: 13:00 28.01.2022)
 
Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство

Медведев: миграционное законодательство будет меняться, решения будут и мягкие, и жесткие

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и решительные, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Этот процесс (приток мигрантов) должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила. И эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а, с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, всё-таки соблюдали наше законодательство в полном объёме... Но законодательство будет меняться, и ряд законов в этом смысле уже внесен президентом", - сказал Медведев.
"… Некоторые решения уже приняты, некоторые решения в стадии подготовки. Они где-то должны быть мягкими, а где-то должны быть более решительными. Если говорить о незаконном присутствии на территории России и применении своего труда, то в этом смысле должны быть приняты достаточно жесткие решения по высылке таких людей", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
Он также отметил необходимость работы по адаптации мигрантов. "Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру – нашу многонациональную культуру, подчеркиваю. Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди", - считает Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 09:09
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
 
ОбществоДмитрий МедведевМигрантыРоссия
 
 
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