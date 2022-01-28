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Сенатор назвал возможные ответные меры из-за дискриминации RT DE законными
Сенатор назвал возможные ответные меры из-за дискриминации RT DE законными - РИА Новости, 28.01.2022
Сенатор назвал возможные ответные меры из-за дискриминации RT DE законными
Возможные ответные меры России в связи с дискриминацией RT DE в Германии являются законными и продуманными, но чувствительными для оппонентов, заявил РИА... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:04
2022-01-28T20:54
в мире
германия
совет федерации рф
александр башкин
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Возможные ответные меры России в связи с дискриминацией RT DE в Германии являются законными и продуманными, но чувствительными для оппонентов, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.Ответные меры в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии могут коснуться немецких журналистов в РФ, сообщил ранее РИА Новости правительственный источник."Эти меры сбалансированы и законны. Они продуманные и осторожные, но при этом чувствительные для наших оппонентов", - заявил Башкин.По его словам, Россия стремится соблюдать интересы и права как русскоязычной аудитории за рубежом, так и всех зрителей в мире, стремящихся узнать правду."Мы должны активно защищать интересы аудитории, и использовать для этого все законные меры", - отметил сенатор.Он напомнил, что право на распространение и получение информации является одним из основных прав и свобод человека."И те, кто закрывает российские СМИ за рубежом, кто не даёт им работать, нарушают эти незыблемые права" - убеждён Башкин.Сенатор также отметил, что тем самым Запад проявляет политику двойных стандартов в отношении России. "От нас скрупулёзно требуют соблюдения малейших правил, но сами наши оппоненты не применяют элементарные этические нормы", - сказал Башкин.Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил РИА Новости, что не удивится, если немецкие СМИ в России столкнутся с теми же сложностями, что и российские в ФРГ."Наша комиссия, когда мониторит такого рода деятельность иностранных медиа, всегда имеет в виду возможность принятия адекватных мер. Какие и когда - решают исполнительные органы власти, все инструменты есть", - сказал парламентарий.Он также подчеркнул: "Я не удивлюсь, если Дойче Велле ощутит все прелести похожих отношений к себе в России, какие реально испытывают наши СМИ на территории Германии".Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.Глава МИД России Сергей Лавров ранее сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала. В пятницу МИД РФ сообщил на своем сайте, что Лавров в ходе телефонного разговора с Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации телеканала RT DE.
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в мире, германия, совет федерации рф, александр башкин, россия
18:04 28.01.2022 (обновлено: 20:54 28.01.2022)
 
Сенатор назвал возможные ответные меры из-за дискриминации RT DE законными

Сенатор Башкин назвал возможные ответные меры из-за дискриминации RT DE законными

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Возможные ответные меры России в связи с дискриминацией RT DE в Германии являются законными и продуманными, но чувствительными для оппонентов, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.
Ответные меры в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии могут коснуться немецких журналистов в РФ, сообщил ранее РИА Новости правительственный источник.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 15:53
СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии
"Эти меры сбалансированы и законны. Они продуманные и осторожные, но при этом чувствительные для наших оппонентов", - заявил Башкин.
По его словам, Россия стремится соблюдать интересы и права как русскоязычной аудитории за рубежом, так и всех зрителей в мире, стремящихся узнать правду.
"Мы должны активно защищать интересы аудитории, и использовать для этого все законные меры", - отметил сенатор.
Он напомнил, что право на распространение и получение информации является одним из основных прав и свобод человека.
"И те, кто закрывает российские СМИ за рубежом, кто не даёт им работать, нарушают эти незыблемые права" - убеждён Башкин.
Сенатор также отметил, что тем самым Запад проявляет политику двойных стандартов в отношении России. "От нас скрупулёзно требуют соблюдения малейших правил, но сами наши оппоненты не применяют элементарные этические нормы", - сказал Башкин.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил РИА Новости, что не удивится, если немецкие СМИ в России столкнутся с теми же сложностями, что и российские в ФРГ.
"Наша комиссия, когда мониторит такого рода деятельность иностранных медиа, всегда имеет в виду возможность принятия адекватных мер. Какие и когда - решают исполнительные органы власти, все инструменты есть", - сказал парламентарий.
Он также подчеркнул: "Я не удивлюсь, если Дойче Велле ощутит все прелести похожих отношений к себе в России, какие реально испытывают наши СМИ на территории Германии".
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Студия телеканала RT DE - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 10:04
Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии
Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала. В пятницу МИД РФ сообщил на своем сайте, что Лавров в ходе телефонного разговора с Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации телеканала RT DE.
 
В миреГерманияСовет Федерации РФАлександр БашкинРоссия
 
 
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