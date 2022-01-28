https://ria.ru/20220128/medvedev-1769958801.html
Медведев высказался о перспективах введения четырехдневной рабочей недели
Медведев высказался о перспективах введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев высказался о перспективах введения четырехдневной рабочей недели
К четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:38
2022-01-28T12:38
2022-01-28T17:34
единая россия
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. К четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Четырехдневная рабочая неделя - почему-то, когда я об этом сказал на сессии МОТ, возникло такое шоковое состояние, как будто бы это какое-то откровение. Это же надо, покушение на основы. Кто-то аплодировал, говорил: "Правильно, надо меньше работать!" Кто-то говорил: "Он совсем с ума сошёл, что ли? И так денег не хватает, а четыре дня если будешь работать, будешь меньше получать" и так далее", - сказал Медведев.Он напомнил, что впервые об этом заговорили еще в 1960-е годы.В целом, по его словам, к этому нужно стремиться. "У нас в стране ещё относительно недавно, лет 60 назад, наверное, была шестидневная рабочая неделя. А в некоторых странах она, кстати, и существует. Шестидневная рабочая неделя. Сейчас это кажется нонсенсом. Как это? Два дня выходных – это абсолютно естественно. И три выходных – это нормально. Но нужно, чтобы вызрели все необходимые для этого предпосылки. Они, кстати, начинают появляться", - добавил Медведев.Он отметил, что до пандемии многое казалось футуристичным. "Когда-нибудь, может быть, когда нас роботы заменят, то тогда будет четыре рабочих дня. А сейчас, когда многие перешли на удалёнку, в этой четырёхдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате. Никто никогда не говорил, что четырёхдневная рабочая неделя – это минус в деньгах. Нет, конечно", - заявил зампред Совбеза РФ.Он считает, что "пандемия создала условия для развития именно этого тренда"."А мы этому тренду всячески способствуем, потому что по инициативе "Единой России" были приняты изменения в трудовое законодательство по удалённому труду, по онлайн-труду, по подсчёту рабочего времени, по оплате труда за этот период. Так что мы эти тенденции уже сейчас формируем, закрепляем, я бы сказал", - уточнил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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Медведев заявил, что переход на "четырехдневку" должен идти без сокращения зарплат
Однако он отметил, что переходить к такой системе необходимо по мере созревания экономических предпосылок. "Нужно, чтобы вызрели все необходимые для этого предпосылки. Они, кстати, начинают появляться", — добавил зампредседателя Совбеза.
По словам Медведева, тренды начали меняться из-за пандемии коронавируса и перехода многих работников на дистанционный режим.
2022-01-28T12:38
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единая россия, дмитрий медведев, россия
12:38 28.01.2022 (обновлено: 17:34 28.01.2022)
Медведев высказался о перспективах введения четырехдневной рабочей недели
Зампред Совбеза Медведев: для введения четырехдневки должны быть экономические предпосылки
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
К четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда, заявил
зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Четырехдневная рабочая неделя - почему-то, когда я об этом сказал на сессии МОТ, возникло такое шоковое состояние, как будто бы это какое-то откровение. Это же надо, покушение на основы. Кто-то аплодировал, говорил: "Правильно, надо меньше работать!" Кто-то говорил: "Он совсем с ума сошёл, что ли? И так денег не хватает, а четыре дня если будешь работать, будешь меньше получать" и так далее", - сказал Медведев
.
Он напомнил, что впервые об этом заговорили еще в 1960-е годы.
"Во многих странах такая система в качестве экспериментальной внедрена. В некоторых даже внедрена уже и, по сути, юридически. Вопрос в экономической подготовленности к тому, чтобы трудиться четыре дня в неделю. Мы все прекрасно понимаем, что человек должен восстанавливаться, что три выходных дня лучше, чем два, согласитесь. Но это нельзя делать просто росчерком пера. Я так, кстати, никогда не говорил, что с такого-то числа надо внедрить четырехдневную рабочую неделю. Нет, конечно. Это нужно делать, к этому нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок", - пояснил зампредседателя Совбеза РФ
.
В целом, по его словам, к этому нужно стремиться. "У нас в стране ещё относительно недавно, лет 60 назад, наверное, была шестидневная рабочая неделя. А в некоторых странах она, кстати, и существует. Шестидневная рабочая неделя. Сейчас это кажется нонсенсом. Как это? Два дня выходных – это абсолютно естественно. И три выходных – это нормально. Но нужно, чтобы вызрели все необходимые для этого предпосылки. Они, кстати, начинают появляться", - добавил Медведев.
Он отметил, что до пандемии многое казалось футуристичным. "Когда-нибудь, может быть, когда нас роботы заменят, то тогда будет четыре рабочих дня. А сейчас, когда многие перешли на удалёнку, в этой четырёхдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате. Никто никогда не говорил, что четырёхдневная рабочая неделя – это минус в деньгах. Нет, конечно", - заявил зампред Совбеза РФ.
Он считает, что "пандемия создала условия для развития именно этого тренда".
"А мы этому тренду всячески способствуем, потому что по инициативе "Единой России
" были приняты изменения в трудовое законодательство по удалённому труду, по онлайн-труду, по подсчёту рабочего времени, по оплате труда за этот период. Так что мы эти тенденции уже сейчас формируем, закрепляем, я бы сказал", - уточнил Медведев.