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Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной
Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной - РИА Новости, 28.01.2022
Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной
В социальном комитете Совета Федерации не обсуждается полный запрет суррогатного материнства в России, такая идея неправильная, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:32
2022-01-28T16:03
общество
совет федерации рф
россия
владимир круглый
суррогатное материнство
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В социальном комитете Совета Федерации не обсуждается полный запрет суррогатного материнства в России, такая идея неправильная, заявил РИА Новости член комитета, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в РФ могут принять в осеннюю сессию. В свою очередь, первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР) сообщила, что в думском комитете такой законопроект не рассматривается. Комитет Госдумы ранее одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Депутаты могут начать рассмотрение документа в феврале."В комитете Совета Федерации по социальной политике тема полного запрета суррогатного материнства в РФ не обсуждается", - сказал Круглый.Он подчеркнул, что "как медицинская технология, суррогатное материнство – это последний шанс для многих семей иметь своего ребенка". По мнению законодателя, инициативы о полном запрете подобной технологии "негуманны, неправильны"."Другое дело - запрет на суррогатное материнство для иностранцев. Мы будем поддерживать такой законопроект", - заключил политик.Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора ранее также выступила против предложения запретить суррогатное материнство в России и напомнила о существующих демографических проблемах в стране.
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общество, совет федерации рф, россия, владимир круглый, суррогатное материнство
15:32 28.01.2022 (обновлено: 16:03 28.01.2022)
 
Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной

Сенатор Круглый: в СФ не обсуждают запрет суррогатного материнства, эта идея неправильная

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Круглый
Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Круглый. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В социальном комитете Совета Федерации не обсуждается полный запрет суррогатного материнства в России, такая идея неправильная, заявил РИА Новости член комитета, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в РФ могут принять в осеннюю сессию. В свою очередь, первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР) сообщила, что в думском комитете такой законопроект не рассматривается. Комитет Госдумы ранее одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Депутаты могут начать рассмотрение документа в феврале.
"В комитете Совета Федерации по социальной политике тема полного запрета суррогатного материнства в РФ не обсуждается", - сказал Круглый.
Он подчеркнул, что "как медицинская технология, суррогатное материнство – это последний шанс для многих семей иметь своего ребенка". По мнению законодателя, инициативы о полном запрете подобной технологии "негуманны, неправильны".
"Другое дело - запрет на суррогатное материнство для иностранцев. Мы будем поддерживать такой законопроект", - заключил политик.
Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора ранее также выступила против предложения запретить суррогатное материнство в России и напомнила о существующих демографических проблемах в стране.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
14:43
Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство
 
ОбществоСовет Федерации РФРоссияВладимир Круглыйсуррогатное материнство
 
 
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