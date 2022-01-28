https://ria.ru/20220128/materinstvo-1770005734.html

Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной

Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной - РИА Новости, 28.01.2022

Сенатор назвал идею о полном запрете суррогатного материнства неправильной

В социальном комитете Совета Федерации не обсуждается полный запрет суррогатного материнства в России, такая идея неправильная, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:32

2022-01-28T15:32

2022-01-28T16:03

общество

совет федерации рф

россия

владимир круглый

суррогатное материнство

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В социальном комитете Совета Федерации не обсуждается полный запрет суррогатного материнства в России, такая идея неправильная, заявил РИА Новости член комитета, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в РФ могут принять в осеннюю сессию. В свою очередь, первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР) сообщила, что в думском комитете такой законопроект не рассматривается. Комитет Госдумы ранее одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Депутаты могут начать рассмотрение документа в феврале."В комитете Совета Федерации по социальной политике тема полного запрета суррогатного материнства в РФ не обсуждается", - сказал Круглый.Он подчеркнул, что "как медицинская технология, суррогатное материнство – это последний шанс для многих семей иметь своего ребенка". По мнению законодателя, инициативы о полном запрете подобной технологии "негуманны, неправильны"."Другое дело - запрет на суррогатное материнство для иностранцев. Мы будем поддерживать такой законопроект", - заключил политик.Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора ранее также выступила против предложения запретить суррогатное материнство в России и напомнила о существующих демографических проблемах в стране.

https://ria.ru/20220128/zapret-1769992470.html

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общество, совет федерации рф, россия, владимир круглый, суррогатное материнство