https://ria.ru/20220128/marokko-1770026431.html
Марокко открывается для международных пассажирских рейсов
Марокко открывается для международных пассажирских рейсов - РИА Новости, 28.01.2022
Марокко открывается для международных пассажирских рейсов
Власти Марокко 7 февраля откроют воздушное пространство страны после двух месяцев перерыва из-за ситуации с коронавирусом, передает агентство MAP со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:27
2022-01-28T17:27
2022-01-28T17:28
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Марокко 7 февраля откроют воздушное пространство страны после двух месяцев перерыва из-за ситуации с коронавирусом, передает агентство MAP со ссылкой на заявление правительства.В коммюнике говорится, что решение было принято в соответствии с рекомендациями специальной комиссии и с учетом развития эпидемиологической ситуации.Сейчас эксперты изучают меры, которые будут приняты на пограничных пунктах, подробности объявят позже.С 29 ноября все прямые пассажирские рейсы в Марокко и обратно были приостановлены в связи с распространением нового штамма "омикрон". Запрет неоднократно продлевался. До этого авиасообщение с РФ было восстановлено, но российские туристы почти не интересовались направлением из-за роста цен на туры и авиабилеты, а также сложных условий въезда.
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17:27 28.01.2022 (обновлено: 17:28 28.01.2022)
Марокко открывается для международных пассажирских рейсов
Марокко 7 февраля откроет воздушное пространство после приостановки полетов в ноябре