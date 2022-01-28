https://ria.ru/20220128/marokko-1770026431.html

Марокко открывается для международных пассажирских рейсов

Марокко открывается для международных пассажирских рейсов - РИА Новости, 28.01.2022

Марокко открывается для международных пассажирских рейсов

Власти Марокко 7 февраля откроют воздушное пространство страны после двух месяцев перерыва из-за ситуации с коронавирусом, передает агентство MAP со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:27

2022-01-28T17:27

2022-01-28T17:28

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Марокко 7 февраля откроют воздушное пространство страны после двух месяцев перерыва из-за ситуации с коронавирусом, передает агентство MAP со ссылкой на заявление правительства.В коммюнике говорится, что решение было принято в соответствии с рекомендациями специальной комиссии и с учетом развития эпидемиологической ситуации.Сейчас эксперты изучают меры, которые будут приняты на пограничных пунктах, подробности объявят позже.С 29 ноября все прямые пассажирские рейсы в Марокко и обратно были приостановлены в связи с распространением нового штамма "омикрон". Запрет неоднократно продлевался. До этого авиасообщение с РФ было восстановлено, но российские туристы почти не интересовались направлением из-за роста цен на туры и авиабилеты, а также сложных условий въезда.

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