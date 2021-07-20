https://ria.ru/20210720/marokko-1742007026.html

Эксперты рассказали, что мешает российским туристам отдыхать в Марокко

Эксперты рассказали, что мешает российским туристам отдыхать в Марокко - РИА Новости, 20.07.2021

Эксперты рассказали, что мешает российским туристам отдыхать в Марокко

После ужесточения правил въезда в Марокко россияне стали меньше интересоваться отдыхом в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:58

2021-07-20T17:58

2021-07-20T17:58

туризм

коронавирус covid-19

россия

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

марокко

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156322/87/1563228724_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_89aced2d6c883c8d490fd28b6022de7b.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. После ужесточения правил въезда в Марокко россияне стали меньше интересоваться отдыхом в этой стране, сообщает АТОР.С 6 июля Марокко предъявляет российским туристам строгие правила для въезда. Власти королевства перенесли РФ из группы стран А в список государств В.Это означает, что теперь все непривитые и получившие только одну дозу двухкомпонентной вакцины путешественники должны проходить десятидневный карантин в специальных отелях, одобренных властями. Кроме того, согласно новым правилам, абсолютно все путешественники старше 11 лет (с прививками и без) должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда.Иммунизированные, в том числе российским "Спутником V", гости освобождаются от карантина, но это не спасает ситуацию, рассказывает директор Национального офиса по туризму Марокко в России Самир Сусси Риах."После возобновления авиасообщения России с Марокко, турпоток не хлынул, но спрос все же был. Виза отдыхающим не нужна, а отельеры предлагают весьма лояльные тарифы", — говорит он. Когда правила въезда усложнили, активность снизилась.Туроператоры надеются на возобновление спроса на отдых в королевстве, но пока его оценивают как близкий к нулю. Сейчас путевка на недельный отдых в стране участники рынка предлагают примерно за 100 тысяч рублей на человека с проживанием в пятизвездочном отеле.

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

россия

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, марокко, вакцинация