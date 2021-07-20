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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210720/marokko-1742007026.html
Эксперты рассказали, что мешает российским туристам отдыхать в Марокко
Эксперты рассказали, что мешает российским туристам отдыхать в Марокко - РИА Новости, 20.07.2021
Эксперты рассказали, что мешает российским туристам отдыхать в Марокко
После ужесточения правил въезда в Марокко россияне стали меньше интересоваться отдыхом в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:58
2021-07-20T17:58
туризм
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новости - туризм
марокко
вакцинация
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. После ужесточения правил въезда в Марокко россияне стали меньше интересоваться отдыхом в этой стране, сообщает АТОР.С 6 июля Марокко предъявляет российским туристам строгие правила для въезда. Власти королевства перенесли РФ из группы стран А в список государств В.Это означает, что теперь все непривитые и получившие только одну дозу двухкомпонентной вакцины путешественники должны проходить десятидневный карантин в специальных отелях, одобренных властями. Кроме того, согласно новым правилам, абсолютно все путешественники старше 11 лет (с прививками и без) должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда.Иммунизированные, в том числе российским "Спутником V", гости освобождаются от карантина, но это не спасает ситуацию, рассказывает директор Национального офиса по туризму Марокко в России Самир Сусси Риах."После возобновления авиасообщения России с Марокко, турпоток не хлынул, но спрос все же был. Виза отдыхающим не нужна, а отельеры предлагают весьма лояльные тарифы", — говорит он. Когда правила въезда усложнили, активность снизилась.Туроператоры надеются на возобновление спроса на отдых в королевстве, но пока его оценивают как близкий к нулю. Сейчас путевка на недельный отдых в стране участники рынка предлагают примерно за 100 тысяч рублей на человека с проживанием в пятизвездочном отеле.
https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, марокко, вакцинация
17:58 20.07.2021
 

Эксперты рассказали, что мешает российским туристам отдыхать в Марокко

CC BY 2.0 / TheUjulala / Город Эс-Сувейра
Город Эс-Сувейра - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
CC BY 2.0 / TheUjulala /
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. После ужесточения правил въезда в Марокко россияне стали меньше интересоваться отдыхом в этой стране, сообщает АТОР.
С 6 июля Марокко предъявляет российским туристам строгие правила для въезда. Власти королевства перенесли РФ из группы стран А в список государств В.
Это означает, что теперь все непривитые и получившие только одну дозу двухкомпонентной вакцины путешественники должны проходить десятидневный карантин в специальных отелях, одобренных властями. Кроме того, согласно новым правилам, абсолютно все путешественники старше 11 лет (с прививками и без) должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда.
Иммунизированные, в том числе российским "Спутником V", гости освобождаются от карантина, но это не спасает ситуацию, рассказывает директор Национального офиса по туризму Марокко в России Самир Сусси Риах.
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"После возобновления авиасообщения России с Марокко, турпоток не хлынул, но спрос все же был. Виза отдыхающим не нужна, а отельеры предлагают весьма лояльные тарифы", — говорит он. Когда правила въезда усложнили, активность снизилась.
Туроператоры надеются на возобновление спроса на отдых в королевстве, но пока его оценивают как близкий к нулю. Сейчас путевка на недельный отдых в стране участники рынка предлагают примерно за 100 тысяч рублей на человека с проживанием в пятизвездочном отеле.
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