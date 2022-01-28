Максакова ошеломила поклонников своей фигурой
Максакова ошеломила поклонников своей фигурой после судов с Тюриным
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мария Максакова ошеломила поклонников похудевшей фигурой в купальнике. Звезда пообщалась с подписчиками в социальных сетях по прямой связи из бассейна и поделилась секретами похудения. До этого дива тренировалась в зале.
"Я ем один раз в день, что хочу. <…> Судя по всему, мне надо было идти в балет. Как только я начинаю показывать свои всякие красивые позы, у меня сразу просмотров просто море! Шпагат – это мое природное явление, я ничего не делала для этого. У меня он был и есть", – сказала Максакова.
В ответ на один из вопросов звезда предположила, сколько она весит в данный момент.
"Сию секунду на весы не вставала, они у меня дома. Считается, что надо взвешиваться на одних и тех же весах. Я предполагаю, что 67 килограммов. Но вообще я хочу, чтобы было 65", – отметила Мария.
Дива добавила, что у нее "не кетодиета, а скорее интервальное голодание". Подписчики похвалили звезду.
"Какая вы молодец! После таких потрясений вы нашли в себе силы и работать, и радоваться жизни. Вы для меня пример, как нужно уметь владеть своими эмоциями", – написали в комментариях.
На протяжении долгого времени у оперной дивы продолжаются судебные тяжбы с бывшим мужем Владимиром Тюриным. В октябре прошлого года мужчина отсудил у Максаковой алименты на двоих детей – Илью и Людмилу. В декабре 2021 года суд обязал артистку выплатить Тюрину компенсацию за причиненный моральный вред.
13 августа 2021, 10:35ШоубизМаксакова призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа