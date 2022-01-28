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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220128/maksakova-1770040807.html
Максакова ошеломила поклонников своей фигурой
Максакова ошеломила поклонников своей фигурой - РИА Новости, 28.01.2022
Максакова ошеломила поклонников своей фигурой
Мария Максакова ошеломила поклонников похудевшей фигурой в купальнике. Звезда пообщалась с подписчиками в социальных сетях по прямой связи из бассейна и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:17
2022-01-28T22:17
шоубиз
мария максакова
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мария Максакова ошеломила поклонников похудевшей фигурой в купальнике. Звезда пообщалась с подписчиками в социальных сетях по прямой связи из бассейна и поделилась секретами похудения. До этого дива тренировалась в зале.В ответ на один из вопросов звезда предположила, сколько она весит в данный момент.Дива добавила, что у нее "не кетодиета, а скорее интервальное голодание". Подписчики похвалили звезду.На протяжении долгого времени у оперной дивы продолжаются судебные тяжбы с бывшим мужем Владимиром Тюриным. В октябре прошлого года мужчина отсудил у Максаковой алименты на двоих детей – Илью и Людмилу. В декабре 2021 года суд обязал артистку выплатить Тюрину компенсацию за причиненный моральный вред.
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мария максакова, знаменитости, шоу-бизнес
22:17 28.01.2022
 
Максакова ошеломила поклонников своей фигурой

Максакова ошеломила поклонников своей фигурой после судов с Тюриным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мария Максакова ошеломила поклонников похудевшей фигурой в купальнике. Звезда пообщалась с подписчиками в социальных сетях по прямой связи из бассейна и поделилась секретами похудения. До этого дива тренировалась в зале.

"Я ем один раз в день, что хочу. <…> Судя по всему, мне надо было идти в балет. Как только я начинаю показывать свои всякие красивые позы, у меня сразу просмотров просто море! Шпагат – это мое природное явление, я ничего не делала для этого. У меня он был и есть", – сказала Максакова.

В ответ на один из вопросов звезда предположила, сколько она весит в данный момент.

"Сию секунду на весы не вставала, они у меня дома. Считается, что надо взвешиваться на одних и тех же весах. Я предполагаю, что 67 килограммов. Но вообще я хочу, чтобы было 65", – отметила Мария.

Дива добавила, что у нее "не кетодиета, а скорее интервальное голодание". Подписчики похвалили звезду.

"Какая вы молодец! После таких потрясений вы нашли в себе силы и работать, и радоваться жизни. Вы для меня пример, как нужно уметь владеть своими эмоциями", – написали в комментариях.

На протяжении долгого времени у оперной дивы продолжаются судебные тяжбы с бывшим мужем Владимиром Тюриным. В октябре прошлого года мужчина отсудил у Максаковой алименты на двоих детей – Илью и Людмилу. В декабре 2021 года суд обязал артистку выплатить Тюрину компенсацию за причиненный моральный вред.
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