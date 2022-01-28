https://ria.ru/20220128/maksakova-1770040807.html

Максакова ошеломила поклонников своей фигурой

Максакова ошеломила поклонников своей фигурой - РИА Новости, 28.01.2022

Максакова ошеломила поклонников своей фигурой

Мария Максакова ошеломила поклонников похудевшей фигурой в купальнике. Звезда пообщалась с подписчиками в социальных сетях по прямой связи из бассейна и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:17

2022-01-28T22:17

2022-01-28T22:17

шоубиз

мария максакова

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мария Максакова ошеломила поклонников похудевшей фигурой в купальнике. Звезда пообщалась с подписчиками в социальных сетях по прямой связи из бассейна и поделилась секретами похудения. До этого дива тренировалась в зале.В ответ на один из вопросов звезда предположила, сколько она весит в данный момент.Дива добавила, что у нее "не кетодиета, а скорее интервальное голодание". Подписчики похвалили звезду.На протяжении долгого времени у оперной дивы продолжаются судебные тяжбы с бывшим мужем Владимиром Тюриным. В октябре прошлого года мужчина отсудил у Максаковой алименты на двоих детей – Илью и Людмилу. В декабре 2021 года суд обязал артистку выплатить Тюрину компенсацию за причиненный моральный вред.

https://ria.ru/20210813/maksakova-1745588130.html

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мария максакова, знаменитости, шоу-бизнес