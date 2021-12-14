"Все еще вор в законе": Максакова проиграла суд бывшему мужу
Мария Максакова проиграла суд бывшему мужу Владимиру Тюрину
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мария Максакова проиграла суд бывшему мужу Владимиру Тюрину. Он требовал взыскать с дивы пять миллионов рублей за непоправимый моральный вред. Суд обязал артистку выплатить 120 тысяч рублей.
По данным портала StarHit, певицу также обязали удалить или опровергнуть некоторые высказывания в адрес экс-супруга. В частности, речь идет о таких цитатах Максаковой, как "мало того, что Тюрин украл у меня офис отца, так он еще руками детей вознамерился украсть у меня квартиру" и "я от него сбежала по той причине, что он меня уже просто калечить стал, у меня были сломаны ребра, вывихнута челюсть". Отмечается, что в ближайшее время звезда планирует подать апелляцию.
Максакова отметила, что некоторые исковые требования Тюрина суд не удовлетворил. Так, дива все еще может продолжать называть его "вором в законе".
"Владимир Тюрин желал, чтобы словосочетание, которое красуется напротив его фамилии, к примеру, в Википедии, а именно "вор в законе", было признано судом порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. В этой части, увы, было отказано. Кстати, речи о недостоверности формулировки даже не шло. Поэтому, в следующий раз, когда Тюрин решит устанавливать прописные истины и обращаться в суд, при этом тратя свои грязные деньги на разные судебные издержки, пусть откроет СМИ или ту же Википедию и убедится, что Волга по-прежнему впадает в Каспийское море, а он — все еще вор в законе", – сказала звезда.
Судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются на протяжении долгого времени. Ранее Тюрин отсудил у Максаковой алименты на старших детей. По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством отца требуют подарить им жилплощадь.
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