https://ria.ru/20211214/maksakova-1763623113.html

"Все еще вор в законе": Максакова проиграла суд бывшему мужу

"Все еще вор в законе": Максакова проиграла суд бывшему мужу - РИА Новости, 14.12.2021

"Все еще вор в законе": Максакова проиграла суд бывшему мужу

Мария Максакова проиграла суд бывшему мужу Владимиру Тюрину. Он требовал взыскать с дивы пять миллионов рублей за непоправимый моральный вред. Суд обязал... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:48

2021-12-14T11:48

2021-12-14T11:48

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мария Максакова проиграла суд бывшему мужу Владимиру Тюрину. Он требовал взыскать с дивы пять миллионов рублей за непоправимый моральный вред. Суд обязал артистку выплатить 120 тысяч рублей.По данным портала StarHit, певицу также обязали удалить или опровергнуть некоторые высказывания в адрес экс-супруга. В частности, речь идет о таких цитатах Максаковой, как "мало того, что Тюрин украл у меня офис отца, так он еще руками детей вознамерился украсть у меня квартиру" и "я от него сбежала по той причине, что он меня уже просто калечить стал, у меня были сломаны ребра, вывихнута челюсть". Отмечается, что в ближайшее время звезда планирует подать апелляцию. Максакова отметила, что некоторые исковые требования Тюрина суд не удовлетворил. Так, дива все еще может продолжать называть его "вором в законе".Судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются на протяжении долгого времени. Ранее Тюрин отсудил у Максаковой алименты на старших детей. По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством отца требуют подарить им жилплощадь.

https://ria.ru/20211206/iskhakov-1762438483.html

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знаменитости, мария максакова, шоу-бизнес