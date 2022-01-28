https://ria.ru/20220128/lokdaun-1769900878.html
Медведев рассказал, в какой ситуации локдаун в России будет оправданным
Медведев рассказал, в какой ситуации локдаун в России будет оправданным - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал, в какой ситуации локдаун в России будет оправданным
Локдаун в будущем может быть оправдан только в ситуации с распространением крайне опасного высокопатогенного варианта коронавируса, считает зампред Совбеза... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:16
2022-01-28T07:16
2022-01-28T13:08
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740468405_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a5b900094c4c5832e19458f083007db.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Локдаун в будущем может быть оправдан только в ситуации с распространением крайне опасного высокопатогенного варианта коронавируса, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он рассчитывает на то, что "события будут развиваться в другом направлении.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740468405_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_1134cbef9da3ea42fd5f39cd76a9c364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19
07:16 28.01.2022 (обновлено: 13:08 28.01.2022)
Медведев рассказал, в какой ситуации локдаун в России будет оправданным
Медведев: в будущем локдаун может быть оправдан только при крайней опасном штамме COVID