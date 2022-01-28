https://ria.ru/20220128/lokdaun-1769900878.html

Медведев рассказал, в какой ситуации локдаун в России будет оправданным

Медведев рассказал, в какой ситуации локдаун в России будет оправданным - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал, в какой ситуации локдаун в России будет оправданным

Локдаун в будущем может быть оправдан только в ситуации с распространением крайне опасного высокопатогенного варианта коронавируса, считает зампред Совбеза... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:16

2022-01-28T07:16

2022-01-28T13:08

распространение коронавируса

общество

дмитрий медведев

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Локдаун в будущем может быть оправдан только в ситуации с распространением крайне опасного высокопатогенного варианта коронавируса, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он рассчитывает на то, что "события будут развиваться в другом направлении.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html

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общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19