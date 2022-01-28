https://ria.ru/20220128/levye-1770015395.html

"Справедливая Россия – За правду" призвала к объединению всех левых сил

"Справедливая Россия – За правду" призвала к объединению всех левых сил - РИА Новости, 28.01.2022

"Справедливая Россия – За правду" призвала к объединению всех левых сил

Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы России. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:12

2022-01-28T16:12

2022-01-28T16:12

политика

патриоты россии

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы России."Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы страны для защиты от международного либерал-глобализма", - сообщила партийная пресс-служба, добавив, что заявление приурочено к годовщине подписания манифеста об объединении трех партий: "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".Как отмечается в заявлении, за четыре месяца работы Думы восьмого созыва депутаты фракции внесли 27 законопроектов, направленных на реализацию "социальных, экономических и политических интересов трудящихся", однако этих усилий "явно недостаточно"."Интересы страны и наших граждан требуют объединения всех левых и патриотических сил, что приведет к усилению практической помощи нуждающимся категориям населения, прекращению практики растаскивания голосов избирателей на всех уровнях выборов, совместному акцентированию политических усилий на важнейших проблемах, более качественному уровню кадров, представляющих лево-патриотический вектор российской политики", - говорится в заявлении. Руководство партии ранее неоднократно обращались к лево-патриотическим силам с предложением объединиться и создать политическую коалицию."Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" 28 января 2021 года подписали межпартийный манифест об объединении, а 22 февраля 2021 года "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели в Москве съезды партий, по итогам которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями новой объединенной партии.

https://ria.ru/20210922/prilepin-1751246981.html

https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html

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политика, патриоты россии, россия, партия "справедливая россия - за правду"