Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/levye-1770015395.html
"Справедливая Россия – За правду" призвала к объединению всех левых сил
"Справедливая Россия – За правду" призвала к объединению всех левых сил - РИА Новости, 28.01.2022
"Справедливая Россия – За правду" призвала к объединению всех левых сил
Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы России. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:12
2022-01-28T16:12
политика
патриоты россии
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749354927_0:384:2958:2048_1920x0_80_0_0_5f9e52b1c0ae469160c28a6497e3f717.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы России."Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы страны для защиты от международного либерал-глобализма", - сообщила партийная пресс-служба, добавив, что заявление приурочено к годовщине подписания манифеста об объединении трех партий: "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".Как отмечается в заявлении, за четыре месяца работы Думы восьмого созыва депутаты фракции внесли 27 законопроектов, направленных на реализацию "социальных, экономических и политических интересов трудящихся", однако этих усилий "явно недостаточно"."Интересы страны и наших граждан требуют объединения всех левых и патриотических сил, что приведет к усилению практической помощи нуждающимся категориям населения, прекращению практики растаскивания голосов избирателей на всех уровнях выборов, совместному акцентированию политических усилий на важнейших проблемах, более качественному уровню кадров, представляющих лево-патриотический вектор российской политики", - говорится в заявлении. Руководство партии ранее неоднократно обращались к лево-патриотическим силам с предложением объединиться и создать политическую коалицию."Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" 28 января 2021 года подписали межпартийный манифест об объединении, а 22 февраля 2021 года "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели в Москве съезды партий, по итогам которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями новой объединенной партии.
https://ria.ru/20210922/prilepin-1751246981.html
https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749354927_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_4486a31f89f9284f6ff418f5e7c81e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, патриоты россии, россия, партия "справедливая россия - за правду"
16:12 28.01.2022
 
"Справедливая Россия – За правду" призвала к объединению всех левых сил

"Справедливая Россия – За правду" призвала левые патриотические силы к объединению

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии "Справедливая Россия - За правду" о выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года
Агитационный плакат партии Справедливая Россия - За правду о выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат партии "Справедливая Россия - За правду" о выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы России.
"Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы страны для защиты от международного либерал-глобализма", - сообщила партийная пресс-служба, добавив, что заявление приурочено к годовщине подписания манифеста об объединении трех партий: "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".
Сопредседатель партии председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия - За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября 2021, 10:22Выборы в Государственную думу
Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин
Как отмечается в заявлении, за четыре месяца работы Думы восьмого созыва депутаты фракции внесли 27 законопроектов, направленных на реализацию "социальных, экономических и политических интересов трудящихся", однако этих усилий "явно недостаточно".
"Интересы страны и наших граждан требуют объединения всех левых и патриотических сил, что приведет к усилению практической помощи нуждающимся категориям населения, прекращению практики растаскивания голосов избирателей на всех уровнях выборов, совместному акцентированию политических усилий на важнейших проблемах, более качественному уровню кадров, представляющих лево-патриотический вектор российской политики", - говорится в заявлении. Руководство партии ранее неоднократно обращались к лево-патриотическим силам с предложением объединиться и создать политическую коалицию.
"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" 28 января 2021 года подписали межпартийный манифест об объединении, а 22 февраля 2021 года "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели в Москве съезды партий, по итогам которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями новой объединенной партии.
Участники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля 2021, 14:16
В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина с предложением о коалиции
 
ПолитикаПатриоты РоссииРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
22:17Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
Лента новостейМолния
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруЭкс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной