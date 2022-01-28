https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html
Мясников четко объяснил, что делать при "омикроне"
Мясников рассказал, что делать при первых признаках "омикрона" - РИА Новости, 28.01.2022
Мясников четко объяснил, что делать при "омикроне"
Врач и телеведущий Александр Мясников описал способы лечения при появлении первых симптомов омикрон-штамма коронавируса. Своим мнением он поделился в интервью... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:59
2022-01-28T16:59
2022-01-28T19:21
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников описал способы лечения при появлении первых симптомов омикрон-штамма коронавируса. Своим мнением он поделился в интервью газете "Аргументы и факты".По словам медика, при повышении температуры тела до 38 градусов и выше, следует принимать парацетамол, максимальная дозировка которого составляет три грамма в сутки.Если она держится продолжительное время и не сбивается жаропонижающими препаратами, необходимо срочно обратиться к врачу, уточнил он.При насморке эксперт рекомендует промывать нос соляными растворами, которые продаются почти в каждой аптеке.Врач отметил, что боль и першение в горле ни в коем случае нельзя лечить антибиотиками, так как они не только не действуют на вирусы, но и приводят к развитию резистентности.Мясников также предостерег от приема стероидных гормонов и кроверазжижающих препаратов, которые назначают по специальным показаниям.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению исследователей, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/omikron-1769971336.html
https://ria.ru/20220128/simptom-1769887865.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), омикрон-штамм коронавируса
16:59 28.01.2022 (обновлено: 19:21 28.01.2022)
Мясников рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"
Врач Мясников посоветовал принимать парацетамол при высокой температуре из-за "омикрона"