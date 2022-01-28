Лавров лично контролирует помощь семье погибшей в Казахстане россиянки
Генконсул Бобров: Лавров лично контролирует помощь семье погибшей в Казахстане россиянки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров держит на личном контроле вопрос оказания помощи семье гражданки РФ, погибшей в Таразе (административный центр Жамбылской области Казахстана, на юге республики) в дни массовых беспорядков в начале января, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.
Посольство РФ в Казахстане ранее сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей Мария Ким. Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство РФ в Казахстане направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.
"Как мы выяснили, Мария была главной кормилицей в семье, в которой воспитываются трое детей. Вопрос оказания помощи этой семье находится на личном контроле министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Несмотря на высокий статус министра, который сейчас ведет переговоры с США и НАТО по вопросам войны и мира, на соответствующих документах стоят его личные резолюции, которые я исполняю", - сообщил дипломат.
По его информации, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил консульству, что вопрос расследования преступления находится под его личным контролем, и что семье будет оказана помощь по линии Ассамблеи народа Казахстана.
"Первая задача была - помочь с погребением. Это взяли на себя администрации города и области. Для того чтобы семья не осталась без средств, консульством оказана материальная помощь. С нашей стороны поддержка этой семьи является не разовой акцией по схеме "помог и забыл", а целой программой, в которой учитываются все жизненные обстоятельства", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, к работе также подключился Фонд поддержки соотечественников, базирующийся в Москве, а заместитель акима (мэра) города Тараз Даулет Абилкаиров взялся за урегулирование вопроса по погашению банковского кредита, который "висит" на семье.
"В резолюции министра также содержится поручение "позаботиться о детях, в том числе об отдыхе в летний период". Будем помогать. Наверное, здесь будет уместно вспомнить фразу, что Россия своих не бросает", - подчеркнул дипломат.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.