https://ria.ru/20220128/lavrov-1769899038.html

Лавров лично контролирует помощь семье погибшей в Казахстане россиянки

Лавров лично контролирует помощь семье погибшей в Казахстане россиянки - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров лично контролирует помощь семье погибшей в Казахстане россиянки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров держит на личном контроле вопрос оказания помощи семье гражданки РФ, погибшей в Таразе (административный центр... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:28

2022-01-28T06:28

2022-01-28T06:28

в мире

казахстан

одкб

сергей лавров

евгений бобров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_0:122:2977:1797_1920x0_80_0_0_4fbfa5d0de42bdb383b31ffc82960614.jpg

АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров держит на личном контроле вопрос оказания помощи семье гражданки РФ, погибшей в Таразе (административный центр Жамбылской области Казахстана, на юге республики) в дни массовых беспорядков в начале января, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.Посольство РФ в Казахстане ранее сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей Мария Ким. Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство РФ в Казахстане направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.По его информации, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил консульству, что вопрос расследования преступления находится под его личным контролем, и что семье будет оказана помощь по линии Ассамблеи народа Казахстана."Первая задача была - помочь с погребением. Это взяли на себя администрации города и области. Для того чтобы семья не осталась без средств, консульством оказана материальная помощь. С нашей стороны поддержка этой семьи является не разовой акцией по схеме "помог и забыл", а целой программой, в которой учитываются все жизненные обстоятельства", - отметил собеседник агентства.Кроме того, по его словам, к работе также подключился Фонд поддержки соотечественников, базирующийся в Москве, а заместитель акима (мэра) города Тараз Даулет Абилкаиров взялся за урегулирование вопроса по погашению банковского кредита, который "висит" на семье.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1769897287.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kazakhstan-1767345430.html

https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768697031.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, сергей лавров, евгений бобров, россия