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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля - РИА Новости, 28.01.2022
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8261 рубля, до 86,6419 рубля, курс доллара - на 1,1296 рубля, до... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:53
2022-01-28T13:53
2022-01-28T13:53
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динамика курсов валют
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8261 рубля, до 86,6419 рубля, курс доллара - на 1,1296 рубля, до 77,8174 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,4431 рубля, составив 81,7884 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля, до 86,64 рубля