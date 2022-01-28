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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220128/kurs-1769979129.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля - РИА Новости, 28.01.2022
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8261 рубля, до 86,6419 рубля, курс доллара - на 1,1296 рубля, до... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:53
2022-01-28T13:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8261 рубля, до 86,6419 рубля, курс доллара - на 1,1296 рубля, до 77,8174 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,4431 рубля, составив 81,7884 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:53 28.01.2022
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,83 рубля, до 86,64 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8261 рубля, до 86,6419 рубля, курс доллара - на 1,1296 рубля, до 77,8174 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,4431 рубля, составив 81,7884 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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