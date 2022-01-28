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https://ria.ru/20220128/kuklachev-1770007688.html
Куклачев рассказал о подарках от Брежнева и Жака Ширака
Куклачев рассказал о подарках от Брежнева и Жака Ширака - РИА Новости, 28.01.2022
Куклачев рассказал о подарках от Брежнева и Жака Ширака
Первый подарок Театру кошек в виде фарфоровой фигурки "Кот и повар" сделал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, рассказал РИА Новости артист цирка,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:39
2022-01-28T15:39
париж
япония
франция
жак ширак
леонид брежнев
юрий куклачев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый подарок Театру кошек в виде фарфоровой фигурки "Кот и повар" сделал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, рассказал РИА Новости артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев."Первый подарок мне подарил Леонид Ильич Брежнев. Он так любил кошек, что когда пришел на наш спектакль в цирке в 1973 году и увидел представление, то стал приходить каждые 10 дней! Он получал истинное удовольствие. Как-то Леонид Ильич вызвал меня в ложу, и говорит: "Сынок", - такой восторженный, такие добрые глаза, такие большие брови. Он как меня поцелует прямо в губы от радости, и говорит: "Я еще никогда так не смеялся!" И потом приносит мне фарфоровую фигурку "Кот и повар"", - рассказал Куклачев РИА Новости.Создатель Театра кошек отметил, что "Кот и повар" - это название одной из его реприз, которая на протяжении долгого времени была любимицей во всем мире."Номер "Кот и повар" был настоящим потрясением для всего мира, куда бы мы ни приезжали с 1973 года, как начали выезжать. Тогда была невидимая дипломатия, холодная война, и приезжает Куклачев и привозит любовь! Вот таким образом, мы все объездили. Импрессарио писали, что клоун с кепкой не нужен, нужен клоун с кошками. Это давало нам возможность переезжать из Америки, во Францию, из Франции в Японию, Бельгию, Голландию", - добавил Куклачев.Артист цирка отметил, что в коллекции музея Театра кошек есть множество разных подарков от других мировых звезд, в частности, от бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо и бывшего президента Франции Жака Ширака."В 1976 году мы приехали в Канаду. Премьер-министр посмотрел наше представление, повернулся к послу и попросил его пригласить меня на обед в гости. Я поехал, а у премьера у него были дети. Мальчик, который сейчас премьер-министр страны (Джастин Трюдо), у меня на коленях сидел! Я учил их жонглировать, все было очень гостеприимно. Конечно, мне подарили подарок в виде кошечки… Затем я приехал в Париж, Жак Ширак тогда был мэром города. Он предложил мне провести "Уроки доброты"… Я согласился и четыре года подряд, почти пять, я проводил уроки. Также мне вручили подарок - ещё одну кошечку", - рассказал Куклачев.Полный текст интервью Юрия Куклачева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/kuklachev-1770004622.html
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Юрий Куклачев рассказал о поцелуе Брежнева и подарке Жака Ширака
Юрий Куклачев рассказал о поцелуе Брежнева и подарке Жака Ширака
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париж, япония, франция, жак ширак, леонид брежнев, юрий куклачев
15:39 28.01.2022
 
Куклачев рассказал о подарках от Брежнева и Жака Ширака

Создатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал о подарках от Брежнева, Трюдо и Жака Ширака

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый подарок Театру кошек в виде фарфоровой фигурки "Кот и повар" сделал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, рассказал РИА Новости артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев.
"Первый подарок мне подарил Леонид Ильич Брежнев. Он так любил кошек, что когда пришел на наш спектакль в цирке в 1973 году и увидел представление, то стал приходить каждые 10 дней! Он получал истинное удовольствие. Как-то Леонид Ильич вызвал меня в ложу, и говорит: "Сынок", - такой восторженный, такие добрые глаза, такие большие брови. Он как меня поцелует прямо в губы от радости, и говорит: "Я еще никогда так не смеялся!" И потом приносит мне фарфоровую фигурку "Кот и повар"", - рассказал Куклачев РИА Новости.
Создатель Театра кошек отметил, что "Кот и повар" - это название одной из его реприз, которая на протяжении долгого времени была любимицей во всем мире.
"Номер "Кот и повар" был настоящим потрясением для всего мира, куда бы мы ни приезжали с 1973 года, как начали выезжать. Тогда была невидимая дипломатия, холодная война, и приезжает Куклачев и привозит любовь! Вот таким образом, мы все объездили. Импрессарио писали, что клоун с кепкой не нужен, нужен клоун с кошками. Это давало нам возможность переезжать из Америки, во Францию, из Франции в Японию, Бельгию, Голландию", - добавил Куклачев.
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
15:28Культура
Куклачев рассказал, почему рад тому, что остался жить в России
Артист цирка отметил, что в коллекции музея Театра кошек есть множество разных подарков от других мировых звезд, в частности, от бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо и бывшего президента Франции Жака Ширака.
"В 1976 году мы приехали в Канаду. Премьер-министр посмотрел наше представление, повернулся к послу и попросил его пригласить меня на обед в гости. Я поехал, а у премьера у него были дети. Мальчик, который сейчас премьер-министр страны (Джастин Трюдо), у меня на коленях сидел! Я учил их жонглировать, все было очень гостеприимно. Конечно, мне подарили подарок в виде кошечки… Затем я приехал в Париж, Жак Ширак тогда был мэром города. Он предложил мне провести "Уроки доброты"… Я согласился и четыре года подряд, почти пять, я проводил уроки. Также мне вручили подарок - ещё одну кошечку", - рассказал Куклачев.
Полный текст интервью Юрия Куклачева >>
 
ПарижЯпонияФранцияЖак ШиракЛеонид БрежневЮрий Куклачев
 
 
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