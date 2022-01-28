https://ria.ru/20220128/kuklachev-1770007688.html

Куклачев рассказал о подарках от Брежнева и Жака Ширака

Куклачев рассказал о подарках от Брежнева и Жака Ширака - РИА Новости, 28.01.2022

Куклачев рассказал о подарках от Брежнева и Жака Ширака

Первый подарок Театру кошек в виде фарфоровой фигурки "Кот и повар" сделал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, рассказал РИА Новости артист цирка,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:39

2022-01-28T15:39

2022-01-28T15:39

париж

япония

франция

жак ширак

леонид брежнев

юрий куклачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769993877_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00e4be305e6c5af38c0e9f605766c4e3.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый подарок Театру кошек в виде фарфоровой фигурки "Кот и повар" сделал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, рассказал РИА Новости артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев."Первый подарок мне подарил Леонид Ильич Брежнев. Он так любил кошек, что когда пришел на наш спектакль в цирке в 1973 году и увидел представление, то стал приходить каждые 10 дней! Он получал истинное удовольствие. Как-то Леонид Ильич вызвал меня в ложу, и говорит: "Сынок", - такой восторженный, такие добрые глаза, такие большие брови. Он как меня поцелует прямо в губы от радости, и говорит: "Я еще никогда так не смеялся!" И потом приносит мне фарфоровую фигурку "Кот и повар"", - рассказал Куклачев РИА Новости.Создатель Театра кошек отметил, что "Кот и повар" - это название одной из его реприз, которая на протяжении долгого времени была любимицей во всем мире."Номер "Кот и повар" был настоящим потрясением для всего мира, куда бы мы ни приезжали с 1973 года, как начали выезжать. Тогда была невидимая дипломатия, холодная война, и приезжает Куклачев и привозит любовь! Вот таким образом, мы все объездили. Импрессарио писали, что клоун с кепкой не нужен, нужен клоун с кошками. Это давало нам возможность переезжать из Америки, во Францию, из Франции в Японию, Бельгию, Голландию", - добавил Куклачев.Артист цирка отметил, что в коллекции музея Театра кошек есть множество разных подарков от других мировых звезд, в частности, от бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо и бывшего президента Франции Жака Ширака."В 1976 году мы приехали в Канаду. Премьер-министр посмотрел наше представление, повернулся к послу и попросил его пригласить меня на обед в гости. Я поехал, а у премьера у него были дети. Мальчик, который сейчас премьер-министр страны (Джастин Трюдо), у меня на коленях сидел! Я учил их жонглировать, все было очень гостеприимно. Конечно, мне подарили подарок в виде кошечки… Затем я приехал в Париж, Жак Ширак тогда был мэром города. Он предложил мне провести "Уроки доброты"… Я согласился и четыре года подряд, почти пять, я проводил уроки. Также мне вручили подарок - ещё одну кошечку", - рассказал Куклачев.Полный текст интервью Юрия Куклачева >>

https://ria.ru/20220128/kuklachev-1770004622.html

париж

япония

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Юрий Куклачев рассказал о поцелуе Брежнева и подарке Жака Ширака Юрий Куклачев рассказал о поцелуе Брежнева и подарке Жака Ширака 2022-01-28T15:39 true PT5M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, япония, франция, жак ширак, леонид брежнев, юрий куклачев