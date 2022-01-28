https://ria.ru/20220128/kuklachev-1770004622.html

Куклачев рассказал, почему рад тому, что остался жить в России

Куклачев рассказал, почему рад тому, что остался жить в России - РИА Новости, 28.01.2022

Куклачев рассказал, почему рад тому, что остался жить в России

Артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал РИА Новости о том, что рад своему решению остаться жить в России, ведь здесь его особенно... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:28

2022-01-28T15:28

2022-01-28T15:30

культура

москва

юрий куклачев

новости культуры

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал РИА Новости о том, что рад своему решению остаться жить в России, ведь здесь его особенно любят люди и радуются встрече с ним."Я рад тому, что остался в России. Понимаю, что за рубежом я получил бы больше денег, имел бы яхту, дома. Зато здесь, когда я иду по улице, со мной каждый человек здоровается, каждый улыбается. Олигарх идет - его никто не любит, а я иду - люди радуются. Это же счастье! Поэтому я выстраиваю всю программу на том, чтобы люди развивали в себе человеческие качества", - сказал Куклачев РИА Новости.Создатель Театра кошек отметил, что уже более 30 лет его детище радует взрослых и детей, предлагая их вниманию не только представления, но также экспонаты музея и Хрустальный замок - дом кошек."Уже 32 года театр дарит радость детям и взрослым. Зрители приходят в фойе, они начинают экскурсию, поднимаются наверх и видят Катины картины. Гостям показывают Хрустальный замок, затем они садятся в зрительный зал, где есть кондиционеры и очистители воздуха. Даже тем, у кого есть аллергия, не будет ничего. Это театр радости, театр здоровья, театр культуры", - резюмировал артист.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20200528/1572091961.html

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