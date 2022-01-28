https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770066980.html

Эксперты TON выступили за взвешенное регулирование рынка криптовалют

Эксперты TON выступили за взвешенное регулирование рынка криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022

Эксперты TON выступили за взвешенное регулирование рынка криптовалют

Предложенная кабмином РФ дорожная карта регулирования оборота криптовалют может вывести рынок из "серой зоны" и позитивно сказаться на развитии отрасли... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:53

2022-01-28T19:53

2022-01-28T19:53

экономика

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151035/02/1510350213_0:95:1786:1100_1920x0_80_0_0_e1551deb71da2551320902001f0b02fd.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложенная кабмином РФ дорожная карта регулирования оборота криптовалют может вывести рынок из "серой зоны" и позитивно сказаться на развитии отрасли информационных технологий, заявили РИА Новости в сообществе блокчейн-проекта TON.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России."Мы выступаем за взвешенное регулирование этого рынка с привлечением экспертов из блокчейн-сообщества. Предложенная правительством дорожная карта, при правильной реализации, может вывести этот рынок из серой зоны, что позитивно скажется на развитии технологического сектора", - говорится в сообщении TON.На данный момент Россия занимает третье место по объёму майнинга криптовалют, и по мнению сообщества, страна может стать и вовсе мировым лидером, учитывая доступную электроэнергию, большое число специалистов для обслуживания этого процесса и ряд других факторов.Сообщество также отмечает, что за прошлый год в России было добыто криптовалют на сумму до 3 миллиардов долларов, которые могут попасть в экономику страны, и каждый год этот показатель может кратно возрастать.

https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770015736.html

https://ria.ru/20220128/finansy-1770002803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия, криптовалюта