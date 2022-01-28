https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770066980.html
Эксперты TON выступили за взвешенное регулирование рынка криптовалют
Эксперты TON выступили за взвешенное регулирование рынка криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022
Эксперты TON выступили за взвешенное регулирование рынка криптовалют
Предложенная кабмином РФ дорожная карта регулирования оборота криптовалют может вывести рынок из "серой зоны" и позитивно сказаться на развитии отрасли... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:53
2022-01-28T19:53
2022-01-28T19:53
экономика
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложенная кабмином РФ дорожная карта регулирования оборота криптовалют может вывести рынок из "серой зоны" и позитивно сказаться на развитии отрасли информационных технологий, заявили РИА Новости в сообществе блокчейн-проекта TON.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России."Мы выступаем за взвешенное регулирование этого рынка с привлечением экспертов из блокчейн-сообщества. Предложенная правительством дорожная карта, при правильной реализации, может вывести этот рынок из серой зоны, что позитивно скажется на развитии технологического сектора", - говорится в сообщении TON.На данный момент Россия занимает третье место по объёму майнинга криптовалют, и по мнению сообщества, страна может стать и вовсе мировым лидером, учитывая доступную электроэнергию, большое число специалистов для обслуживания этого процесса и ряд других факторов.Сообщество также отмечает, что за прошлый год в России было добыто криптовалют на сумму до 3 миллиардов долларов, которые могут попасть в экономику страны, и каждый год этот показатель может кратно возрастать.
https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770015736.html
https://ria.ru/20220128/finansy-1770002803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия, криптовалюта
Эксперты TON выступили за взвешенное регулирование рынка криптовалют
TON: дорожная карта регулирования криптовалют выведет рынок из "серой зоны"