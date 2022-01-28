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В Минцифры не согласились с идеей запретить криптовалюты
В Минцифры не согласились с идеей запретить криптовалюты - РИА Новости, 28.01.2022
В Минцифры не согласились с идеей запретить криптовалюты
Минцифры считает, что запрет на обращение криптовалют серьезно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщила... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:13
2022-01-28T19:32
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минцифры считает, что запрет на обращение криптовалют серьезно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщила пресс-служба ведомства.На прошлой неделе ЦБ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг цифровых валют на территории страны, использование инфраструктуры финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Он отметил, что когда в стране созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, подобные запреты не укладываются в рамки проводимой политики по поддержке отрасли.Минцифры также заявляет, что поддерживает позицию о необходимости реагировать на риски, связанные с использованием криптовалют для финансирования противоправной деятельности и формирования финансовых пирамид, а также угрозу мошенничества. Министерство предлагает сформировать меры госрегулирования рынка, обеспечения его прозрачности и снижения существующих рисков для добросовестных инвесторов. В ведомстве отметили, что эту работу необходимо проводить согласно утвержденной правительством дорожной карте в самые короткие сроки.С другой стороны, Минцифры подчеркнуло, что, во-первых, индустрия блокчейна одна из самых быстрорастущих сфер в отрасли ПО, а у многих успешных международных проектов российские корни и, во-вторых, возможности самой технологии значительно шире, чем криптооборот, например, это переход на смарт-контракты в самых разных сферах деятельности.За регулирование криптовалют выступил Минфин, он подготовил соответствующую концепцию. Президент Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с ЦБ, прийти к единому мнению и сообщить о результатах. Позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту правительства по криптовалютам, которая также предусматривает их регулирование, а не запрет.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, криптовалюта
16:13 28.01.2022 (обновлено: 19:32 28.01.2022)
 
В Минцифры не согласились с идеей запретить криптовалюты

Минцифры: запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития российской IT-отрасли

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минцифры считает, что запрет на обращение криптовалют серьезно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщила пресс-служба ведомства.
На прошлой неделе ЦБ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг цифровых валют на территории страны, использование инфраструктуры финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
"Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны", — приводятся в релизе слова главы Минцифры Максута Шадаева.
Он отметил, что когда в стране созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, подобные запреты не укладываются в рамки проводимой политики по поддержке отрасли.
Минцифры также заявляет, что поддерживает позицию о необходимости реагировать на риски, связанные с использованием криптовалют для финансирования противоправной деятельности и формирования финансовых пирамид, а также угрозу мошенничества. Министерство предлагает сформировать меры госрегулирования рынка, обеспечения его прозрачности и снижения существующих рисков для добросовестных инвесторов. В ведомстве отметили, что эту работу необходимо проводить согласно утвержденной правительством дорожной карте в самые короткие сроки.
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С другой стороны, Минцифры подчеркнуло, что, во-первых, индустрия блокчейна одна из самых быстрорастущих сфер в отрасли ПО, а у многих успешных международных проектов российские корни и, во-вторых, возможности самой технологии значительно шире, чем криптооборот, например, это переход на смарт-контракты в самых разных сферах деятельности.
За регулирование криптовалют выступил Минфин, он подготовил соответствующую концепцию. Президент Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с ЦБ, прийти к единому мнению и сообщить о результатах. Позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту правительства по криптовалютам, которая также предусматривает их регулирование, а не запрет.
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ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссияКриптовалюта
 
 
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