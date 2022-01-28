https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770015736.html

В Минцифры не согласились с идеей запретить криптовалюты

В Минцифры не согласились с идеей запретить криптовалюты - РИА Новости, 28.01.2022

В Минцифры не согласились с идеей запретить криптовалюты

Минцифры считает, что запрет на обращение криптовалют серьезно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщила... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:13

2022-01-28T16:13

2022-01-28T19:32

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

криптовалюта

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минцифры считает, что запрет на обращение криптовалют серьезно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщила пресс-служба ведомства.На прошлой неделе ЦБ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг цифровых валют на территории страны, использование инфраструктуры финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Он отметил, что когда в стране созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, подобные запреты не укладываются в рамки проводимой политики по поддержке отрасли.Минцифры также заявляет, что поддерживает позицию о необходимости реагировать на риски, связанные с использованием криптовалют для финансирования противоправной деятельности и формирования финансовых пирамид, а также угрозу мошенничества. Министерство предлагает сформировать меры госрегулирования рынка, обеспечения его прозрачности и снижения существующих рисков для добросовестных инвесторов. В ведомстве отметили, что эту работу необходимо проводить согласно утвержденной правительством дорожной карте в самые короткие сроки.С другой стороны, Минцифры подчеркнуло, что, во-первых, индустрия блокчейна одна из самых быстрорастущих сфер в отрасли ПО, а у многих успешных международных проектов российские корни и, во-вторых, возможности самой технологии значительно шире, чем криптооборот, например, это переход на смарт-контракты в самых разных сферах деятельности.За регулирование криптовалют выступил Минфин, он подготовил соответствующую концепцию. Президент Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с ЦБ, прийти к единому мнению и сообщить о результатах. Позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту правительства по криптовалютам, которая также предусматривает их регулирование, а не запрет.

https://ria.ru/20220127/mayning-1769864190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, криптовалюта