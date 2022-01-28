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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/kreml-1769971945.html
В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков
В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков - РИА Новости, 28.01.2022
В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков
Много сотрудников администрации президента в настоящее время болеют коронавирусом, штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:28
2022-01-28T13:28
распространение коронавируса
москва
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Много сотрудников администрации президента в настоящее время болеют коронавирусом, штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", - сказал Песков, отвечая на вопрос, много ли людей болеет в Кремле и в администрации президента.Он добавил, что делается все необходимое для того, чтобы люди меньше заражались.За сутки в РФ было выявлено 98 040 новых случаев COVID-19, умерли 673 человека, госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7% больше, чем накануне. По данным оперативного штаба, распространение "омикрона" фиксируется в 74 регионах РФ.
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москва, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:28 28.01.2022
 
В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков

Песков: в администрации Кремля многие болеют COVID-19, у "омикрона" взрывная заразность

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Много сотрудников администрации президента в настоящее время болеют коронавирусом, штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", - сказал Песков, отвечая на вопрос, много ли людей болеет в Кремле и в администрации президента.
Он добавил, что делается все необходимое для того, чтобы люди меньше заражались.
За сутки в РФ было выявлено 98 040 новых случаев COVID-19, умерли 673 человека, госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7% больше, чем накануне. По данным оперативного штаба, распространение "омикрона" фиксируется в 74 регионах РФ.
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе роддома No2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
13:25В России
Иммунолог назвал возможные последствия "омикрона"
 
Распространение коронавирусаМоскваДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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