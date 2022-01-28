https://ria.ru/20220128/kreml-1769971945.html
В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков
В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков - РИА Новости, 28.01.2022
В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков
Много сотрудников администрации президента в настоящее время болеют коронавирусом, штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:28
2022-01-28T13:28
2022-01-28T13:28
распространение коронавируса
москва
дмитрий песков
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Много сотрудников администрации президента в настоящее время болеют коронавирусом, штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", - сказал Песков, отвечая на вопрос, много ли людей болеет в Кремле и в администрации президента.Он добавил, что делается все необходимое для того, чтобы люди меньше заражались.За сутки в РФ было выявлено 98 040 новых случаев COVID-19, умерли 673 человека, госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7% больше, чем накануне. По данным оперативного штаба, распространение "омикрона" фиксируется в 74 регионах РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/omikron-1769971336.html
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В администрации Кремля многие болеют COVID-19, сообщил Песков
Песков: в администрации Кремля многие болеют COVID-19, у "омикрона" взрывная заразность