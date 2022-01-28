https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770084661.html

Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год

Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год - РИА Новости, 28.01.2022

Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год

Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T23:17

2022-01-28T23:17

2022-01-28T23:17

распространение коронавируса

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с диагностированным COVID, следует из данных Росстата.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с диагностированным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.В общей сложности по всем этим четырем категориям в 2021 году скончались 517 795 человек.Согласно данным Росстата, число умерших в РФ, когда коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти, в 2021 году составило 391 932 человек. Кроме того, в 54 444 случаях вирус предполагается как основная причина смерти. Еще в 15 984 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В 55 435 случаях коронавирус был диагностирован у умершего, но причины смерти были другими.В декабре коронавирус стал основной причиной смерти 44 390 человек в России, еще 4 732 в случаях он предполагается как основная причина. Смертельные осложнения он вызвал у 1000 человек, а в 4508 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, сообщает Росстат.В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России скончались 144 691 человек с коронавирусной инфекцией (6,8% общего числа умерших в 2020 году).

https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19