Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770084661.html
Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год - РИА Новости, 28.01.2022
Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T23:17
2022-01-28T23:17
распространение коронавируса
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_0:350:2917:1991_1920x0_80_0_0_28c67f258e68af48078138e495ac4d49.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с диагностированным COVID, следует из данных Росстата.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с диагностированным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.В общей сложности по всем этим четырем категориям в 2021 году скончались 517 795 человек.Согласно данным Росстата, число умерших в РФ, когда коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти, в 2021 году составило 391 932 человек. Кроме того, в 54 444 случаях вирус предполагается как основная причина смерти. Еще в 15 984 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В 55 435 случаях коронавирус был диагностирован у умершего, но причины смерти были другими.В декабре коронавирус стал основной причиной смерти 44 390 человек в России, еще 4 732 в случаях он предполагается как основная причина. Смертельные осложнения он вызвал у 1000 человек, а в 4508 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, сообщает Росстат.В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России скончались 144 691 человек с коронавирусной инфекцией (6,8% общего числа умерших в 2020 году).
https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html
https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_c5edd1d8d0db8224cbbe531792c623ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
23:17 28.01.2022
 
Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год

Росстат: в 2021 году коронавирус стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с диагностированным COVID, следует из данных Росстата.
Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с диагностированным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.
Медицинский сотрудник готовит шприц для проведения вакцинации - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
22:05Распространение коронавируса
Врач назвал опасную ошибку во время волны "омикрона"
В общей сложности по всем этим четырем категориям в 2021 году скончались 517 795 человек.
Согласно данным Росстата, число умерших в РФ, когда коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти, в 2021 году составило 391 932 человек. Кроме того, в 54 444 случаях вирус предполагается как основная причина смерти. Еще в 15 984 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В 55 435 случаях коронавирус был диагностирован у умершего, но причины смерти были другими.
Термометр и лекарства на детской кроватке
Вчера, 12:09Распространение коронавируса
Названы самые опасные симптомы "омикрона" у детей
В декабре коронавирус стал основной причиной смерти 44 390 человек в России, еще 4 732 в случаях он предполагается как основная причина. Смертельные осложнения он вызвал у 1000 человек, а в 4508 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, сообщает Росстат.
В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России скончались 144 691 человек с коронавирусной инфекцией (6,8% общего числа умерших в 2020 году).
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
22:17Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
Лента новостейМолния
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруЭкс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной