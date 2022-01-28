11:43 28.01.2022 (обновлено: 12:21 28.01.2022)
За сутки в России госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 98 040 случаев COVID-19, умерли 673 человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России госпитализировали 12,8 тысячи пациентов с COVID-19, а число новых случаев заражения превысило 98 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7 процента", — говорится в сообщении.
Накануне было 12 807 госпитализированных. Рост показателя отмечается в 60 регионах, снижение — в 23, в двух ситуация не изменилась. Омикрон-штамм зарегистрировали в 74 регионах.
Число инфицированных, выявленных за сутки, достигло 98 040 (накануне было 88 816). В целом за все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 502 657 человек.
Умерли за сутки 673 пациента, общее число летальных исходов достигло 329 443. Выписались из больниц 29 506 человек, а в целом выздоровели 10 159 197.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 23 994 (днем ранее сообщалось о рекордных 26 586). Из них 1383 будут лечиться в стационарах.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 360 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
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