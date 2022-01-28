https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769905989.html

В Якутске начнется массовая вакцинация детей от коронавируса

В Якутске начнется массовая вакцинация детей от коронавируса - РИА Новости, 28.01.2022

В Якутске начнется массовая вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация детей от коронавируса начнется в пятницу в городе Якутске, первыми вакцину из ограниченной партии получат дети медиков, работающих в "красной зоне",... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:45

2022-01-28T08:45

2022-01-28T08:45

распространение коронавируса

общество

якутск

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Вакцинация детей от коронавируса начнется в пятницу в городе Якутске, первыми вакцину из ограниченной партии получат дети медиков, работающих в "красной зоне", сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.За последние сутки в регионе выявлено 2305 случаев инфицирования коронавирусом, из них в Якутске – 1659. Наиболее сложная ситуация среди районов в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. В стационары республики за сутки госпитализирован 141 человек (накануне – 137). За прошедшие сутки выздоровели 410 человек, накануне - 539.По словам вице-премьера, у большинства якутян, несмотря на быстрое распространение коронавируса в республике, отмечается легкая форма заболевания. Этому способствует то, что вакцинацией в Якутии охвачено почти 80% взрослого населения."Сегодня в 17.00 во Дворце детства в городе Якутске начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции. Это первый этап вакцинации, на настоящий момент вакцина поступила в ограниченном количестве… В каждом случае решение о вакцинации несовершеннолетних будет приниматься врачом при наличии письменного согласия родителя... Соответствующую работу уже провели среди детей работников медучреждений, работающих в "красной зоне", чтобы медицинские работники оставались в строю", - рассказала зампред.Ранее сообщалось о том, что партия детской вакцины против коронавируса поступила в Якутию, первыми вакцинировать своих детей в возрасте от 12 до 17 лет пожелали медики.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

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общество, якутск, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19