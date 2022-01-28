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Наука
https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769867419.html
Ученые объяснили, чем опасен коронавирус NeoCoV, обнаруженный в ЮАР
Ученые объяснили, чем опасен коронавирус NeoCoV, обнаруженный в ЮАР - РИА Новости, 28.01.2022
Ученые объяснили, чем опасен коронавирус NeoCoV, обнаруженный в ЮАР
СМИ сообщили о сенсации: коронавирус NeoCoV, выявленный у южноафриканских летучих мышей, может проникать в клетки с помощью того же механизма, что и SARS-CoV-2. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:00
2022-01-28T10:31
наука
здоровье
биология
генетика
коронавирус covid-19
коронавирус sars
коронавирус mers
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. СМИ сообщили о сенсации: коронавирус NeoCoV, выявленный у южноафриканских летучих мышей, может проникать в клетки с помощью того же механизма, что и SARS-CoV-2. Многих это сильно обеспокоило. Что произошло на самом деле и есть ли основания для волнений — в материале РИА Новости.Ответы дают фекалии нетопырейВ 2011 и 2012 годах немецкие ученые вместе с южноафриканскими коллегами собирали образцы помета летучих мышей в провинциях Квазулу-Натал и Западный Мыс. Их интересовали новые коронавирусы, циркулирующие среди этих мелких нетопырей.Летучие мыши — природные резервуары опасных для человека инфекций, например вируса эбола. Случаются у них и SARS-подобные вирусы, впервые вызвавшие вспышку в 2002-2003 годах в Юго-Восточной Азии. Потом была нетипичная пневмония в 2012-м — на Аравийском полуострове. Возбудителем ее оказался MERS-CoV. Тогда погибли около пятидесяти человек.Так вот, собрав фекалии от 62 летучих мышей 13 видов, исследователи провели ПЦР-анализ, чтобы выявить там нужную РНК. Пять образцов оказались позитивными на ген RdRp (РНК-зависимая РНК-полимераза) — индикатор коронавируса. Четыре принадлежали роду альфакоронавирусов, потому их отложили в сторону, а один приковал к себе особое внимание. Это был бетакоронавирус, к коему относится и возбудитель MERS. Его нашли в образце, отобранном у самки африканского кожана вида Neoromicia cf. zuluensis.Ему присвоили код PML/2011. Хотя вирус выделили только у одного животного, ученые сочли это очень важным шагом для разгадки возникновения MERS-CoV и опубликовали статью.NeoCoV показывает, на что способенСпустя год тот же научный коллектив, возглавляемый профессорами Вольфгангом Прайзером и Яном Дрекслером, проанализировал геном PML/2011, получившего наконец нормальное имя — NeoCoV. Оказалось, что он очень похож на MERS-CoV, оба явно принадлежат к одной кладе. Однако в процессе эволюции их пути разошлись.Сравнивая, ученые установили, что когда-то давно произошла рекомбинация, то есть перестройка генетического материала NeoCoV, что и привело к MERS-CoV. Он заразил верблюдов, в них эволюционировал, приобрел новые свойства и инфицировал людей. Скорее всего, корабли пустыни лишь промежуточные хозяева патогена, а его предок был в популяции летучих мышей семейства гладконосых, к которому принадлежат и африканские кожаны.Между тем поиски предка MERS-CoV в Африке продолжались. Американские ученые вместе с коллегами из Уганды взяли ректальный мазок у летучей мыши, отловленной в феврале 2013-го, и обнаружили там еще один бетакоронавирус с геномом, на 91 процент подобным геному NeoCoV и на 87 процентов — MERS-CoV. Его обозначили так: PREDICT/PDF-2180. Различий было много в S-белке — важнейшем элементе, которым коронавирус цепляется за мембрану живой клетки. Кстати, похожее встречается в популяции диких ежей.Китайцы решили изучить, как именно NeoCoV и его сородич PREDICT/PDF-2180 проникают в организм. К примеру, MERS-CoV обманывает клетку, используя расположенные на ее же поверхности белковые молекулы DPP4. Исследователи сконструировали химерный вирус с нужными фрагментами и заражали им клеточные линии Vero (почки зеленых мартышек), измененные так, что они вырабатывали мембранные рецепторы различных животных.Неожиданно выяснилось, что NeoCoV и PREDICT/PDF-2180 умеют использовать человеческий рецептор ACE2, хотя и не очень эффективно. Так действует и SARS-CoV-2. Причем мутация в S-белке может улучшить свойства обоих вирусов. Ученые даже допускают, что у них есть скрытый потенциал инфицировать человека через адаптацию путем "антигенного дрифта". Это особенно актуально в условиях распространения сильномутированного омикрон-варианта.Статью опубликовали 25 января на сайте препринтов, то есть не прошедших еще редакционную проверку работ. Это и взбудоражило падкие до сенсаций СМИ.
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здоровье, биология, генетика, коронавирус covid-19, коронавирус sars, коронавирус mers, омикрон-штамм коронавируса, наука, открытия - риа наука
08:00 28.01.2022 (обновлено: 10:31 28.01.2022)
 

Ученые объяснили, чем опасен коронавирус NeoCoV, обнаруженный в ЮАР

© AP Photo / Silvia IzquierdoУченый берет мазок из ротовой полости летучей мыши
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. СМИ сообщили о сенсации: коронавирус NeoCoV, выявленный у южноафриканских летучих мышей, может проникать в клетки с помощью того же механизма, что и SARS-CoV-2. Многих это сильно обеспокоило. Что произошло на самом деле и есть ли основания для волнений — в материале РИА Новости.

Ответы дают фекалии нетопырей

В 2011 и 2012 годах немецкие ученые вместе с южноафриканскими коллегами собирали образцы помета летучих мышей в провинциях Квазулу-Натал и Западный Мыс. Их интересовали новые коронавирусы, циркулирующие среди этих мелких нетопырей.
Летучие мыши — природные резервуары опасных для человека инфекций, например вируса эбола. Случаются у них и SARS-подобные вирусы, впервые вызвавшие вспышку в 2002-2003 годах в Юго-Восточной Азии. Потом была нетипичная пневмония в 2012-м — на Аравийском полуострове. Возбудителем ее оказался MERS-CoV. Тогда погибли около пятидесяти человек.
Так вот, собрав фекалии от 62 летучих мышей 13 видов, исследователи провели ПЦР-анализ, чтобы выявить там нужную РНК. Пять образцов оказались позитивными на ген RdRp (РНК-зависимая РНК-полимераза) — индикатор коронавируса. Четыре принадлежали роду альфакоронавирусов, потому их отложили в сторону, а один приковал к себе особое внимание. Это был бетакоронавирус, к коему относится и возбудитель MERS. Его нашли в образце, отобранном у самки африканского кожана вида Neoromicia cf. zuluensis.
Ему присвоили код PML/2011. Хотя вирус выделили только у одного животного, ученые сочли это очень важным шагом для разгадки возникновения MERS-CoV и опубликовали статью.
© Фото : M. Corrie Schoeman/University of KwaZulu-NatalЛетучая мышь вида Neoromicia cf. zuluensis из Южной Африки. В ее фекалиях обнаружили коронавирус NeoCoV
Летучая мышь Neoromicia cf. zuluensis из Южной Африки - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : M. Corrie Schoeman/University of KwaZulu-Natal
Летучая мышь вида Neoromicia cf. zuluensis из Южной Африки. В ее фекалиях обнаружили коронавирус NeoCoV

NeoCoV показывает, на что способен

Спустя год тот же научный коллектив, возглавляемый профессорами Вольфгангом Прайзером и Яном Дрекслером, проанализировал геном PML/2011, получившего наконец нормальное имя — NeoCoV. Оказалось, что он очень похож на MERS-CoV, оба явно принадлежат к одной кладе. Однако в процессе эволюции их пути разошлись.
Сравнивая, ученые установили, что когда-то давно произошла рекомбинация, то есть перестройка генетического материала NeoCoV, что и привело к MERS-CoV. Он заразил верблюдов, в них эволюционировал, приобрел новые свойства и инфицировал людей. Скорее всего, корабли пустыни лишь промежуточные хозяева патогена, а его предок был в популяции летучих мышей семейства гладконосых, к которому принадлежат и африканские кожаны.
Между тем поиски предка MERS-CoV в Африке продолжались. Американские ученые вместе с коллегами из Уганды взяли ректальный мазок у летучей мыши, отловленной в феврале 2013-го, и обнаружили там еще один бетакоронавирус с геномом, на 91 процент подобным геному NeoCoV и на 87 процентов — MERS-CoV. Его обозначили так: PREDICT/PDF-2180. Различий было много в S-белке — важнейшем элементе, которым коронавирус цепляется за мембрану живой клетки. Кстати, похожее встречается в популяции диких ежей.
CC BY 4.0 / Mohamed M Hassan et al./2020 / Схематичное представление о родстве бетакоронавирусов
Родство вирусов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
CC BY 4.0 / Mohamed M Hassan et al./2020 /
Схематичное представление о родстве бетакоронавирусов
Китайцы решили изучить, как именно NeoCoV и его сородич PREDICT/PDF-2180 проникают в организм. К примеру, MERS-CoV обманывает клетку, используя расположенные на ее же поверхности белковые молекулы DPP4. Исследователи сконструировали химерный вирус с нужными фрагментами и заражали им клеточные линии Vero (почки зеленых мартышек), измененные так, что они вырабатывали мембранные рецепторы различных животных.
Неожиданно выяснилось, что NeoCoV и PREDICT/PDF-2180 умеют использовать человеческий рецептор ACE2, хотя и не очень эффективно. Так действует и SARS-CoV-2. Причем мутация в S-белке может улучшить свойства обоих вирусов. Ученые даже допускают, что у них есть скрытый потенциал инфицировать человека через адаптацию путем "антигенного дрифта". Это особенно актуально в условиях распространения сильномутированного омикрон-варианта.
Статью опубликовали 25 января на сайте препринтов, то есть не прошедших еще редакционную проверку работ. Это и взбудоражило падкие до сенсаций СМИ.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 15:45Распространение коронавируса
Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР
 
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