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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220128/konsulstvo-1769896101.html
Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства
Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства - РИА Новости, 28.01.2022
Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства
Российские миротворцы из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по прибытии в Алма-Ату взяли под охрану генеральное консульство РФ, РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:06
2022-01-28T04:06
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
одкб
евгений бобров
касым-жомарт токаев
россия
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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по прибытии в Алма-Ату взяли под охрану генеральное консульство РФ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.По словам дипломата, после начала беспорядков в городе в консульстве был применен комплекс мер, предусмотренный на случай чрезвычайной ситуации, с учетом того, что в здании консульства проживают семьи сотрудников с детьми.Собеседник агентства признался, что для него как руководителя, ответственного за жизни и здоровье сотрудников, "это был экстремально напряженный период"."На следующий день консульство было взято под охрану отрядом российских десантников - одной из первых групп прибывших в Казахстан миротворцев. Это было необходимо, так как стало понятно, что речь идет о достаточно подготовленных боевиках, и мы опасались, что может быть какая-то провокация в отношении нашего загранучреждения", - рассказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html
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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, евгений бобров, касым-жомарт токаев, россия
04:06 28.01.2022
 
Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства

Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров: российские миротворцы охраняли диппредставительство

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по прибытии в Алма-Ату взяли под охрану генеральное консульство РФ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.
По словам дипломата, после начала беспорядков в городе в консульстве был применен комплекс мер, предусмотренный на случай чрезвычайной ситуации, с учетом того, что в здании консульства проживают семьи сотрудников с детьми.
"Тревожные события развернулись непосредственно поблизости от нашего здания. На территорию расположенной рядом с консульством больницы ночью, проломив ворота, въехали несколько автомашин, там было около 50 человек с палками и дубинками. Сначала была версия, что это могли быть народные дружинники. Но как мне доложил дежурный пограничник Генконсульства, наблюдавший за происходящим по камерам видеонаблюдения, когда один человек пытался убежать от них, то получил выстрел в спину, а затем его заволокли обратно. Стало понятно, что дружинники так себя не ведут", - рассказал Бобров.
Собеседник агентства признался, что для него как руководителя, ответственного за жизни и здоровье сотрудников, "это был экстремально напряженный период".
"На следующий день консульство было взято под охрану отрядом российских десантников - одной из первых групп прибывших в Казахстан миротворцев. Это было необходимо, так как стало понятно, что речь идет о достаточно подготовленных боевиках, и мы опасались, что может быть какая-то провокация в отношении нашего загранучреждения", - рассказал он.
Военнослужащий на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаОДКБЕвгений БобровКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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