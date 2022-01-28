https://ria.ru/20220128/konsulstvo-1769896101.html

Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства

Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства - РИА Новости, 28.01.2022

Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства

Российские миротворцы из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по прибытии в Алма-Ату взяли под охрану генеральное консульство РФ, РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T04:06

2022-01-28T04:06

2022-01-28T04:06

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

одкб

евгений бобров

касым-жомарт токаев

россия

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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по прибытии в Алма-Ату взяли под охрану генеральное консульство РФ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.По словам дипломата, после начала беспорядков в городе в консульстве был применен комплекс мер, предусмотренный на случай чрезвычайной ситуации, с учетом того, что в здании консульства проживают семьи сотрудников с детьми.Собеседник агентства признался, что для него как руководителя, ответственного за жизни и здоровье сотрудников, "это был экстремально напряженный период"."На следующий день консульство было взято под охрану отрядом российских десантников - одной из первых групп прибывших в Казахстан миротворцев. Это было необходимо, так как стало понятно, что речь идет о достаточно подготовленных боевиках, и мы опасались, что может быть какая-то провокация в отношении нашего загранучреждения", - рассказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html

https://ria.ru/20220119/mirotvortsy-1768504003.html

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, евгений бобров, касым-жомарт токаев, россия