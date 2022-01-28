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Генконсул России возмущен реакцией Запада на события в Казахстане

Генконсул России возмущен реакцией Запада на события в Казахстане - РИА Новости, 28.01.2022

Генконсул России возмущен реакцией Запада на события в Казахстане

Генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров возмущен тем, что "коллективный Запад" подверг критике Казахстан за силовое пресечение действий бандитов и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:35

2022-01-28T07:35

2022-01-28T07:35

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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евгений бобров

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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров возмущен тем, что "коллективный Запад" подверг критике Казахстан за силовое пресечение действий бандитов и террористов, называя действия республики "недемократичными".Депутаты Европейского парламента большинством голосов 20 января приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.Собеседник агентства считает, что вместо защиты террористов было бы целесообразнее объединить усилия мирового сообщества в борьбе с общими вызовами и угрозами."Как можно защищать головорезов, причем в прямом смысле этого слова, которые усекали головы у сотрудников правоохранительных органов? Это же чудовищно! Очень жалко, что это происходит в то время, когда миру нужно объединиться в борьбе с общими вызовами нашей цивилизации", - подчеркнул генеральный консул.Комментируя информацию о том, что среди террористов, предположительно, были граждане разных стран и различных национальностей, дипломат заявил, что у террористов "нет ни национальности, ни вероисповедания". "Это отступники от цивилизации. Не важно, из какой страны он приехал, или где его завербовали. Он уже стоит на другой стороне правового поля, поэтому я абсолютно убежден, что силовое пресечение их действий было абсолютно правильным решением", - сказал он.По мнению собеседника агентства, теперь соответствующим органам предстоит большая аналитическая работа по поиску оставшихся и затаившихся преступников, по отслеживанию их связей и контактов, нужно раскрутить все цепочки, в том числе финансовые. "Очень бы хотелось, чтобы в Алма-Ате вновь воцарилось спокойствие и город вновь ассоциировался с солнцем, миром и вкусными яблоками", - заключил он.

https://ria.ru/20220128/lavrov-1769899038.html

https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1769896329.html

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, евгений бобров, россия