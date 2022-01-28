https://ria.ru/20220128/konkobezhnyj-1769961695.html

Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии

Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии - РИА Новости, 28.01.2022

Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии

Конькобежный спорт – один из немногочисленных старожилов зимних Олимпийских игр. Несмотря на это, вопросов там предостаточно – почему мировые рекорды обновляют только на определенных катках, как генетика решает судьбу конькобежца и почему спринтеры никогда не бегают на десять километров.

2022-01-28T13:00

2022-01-28T13:00

2022-01-28T15:33

странные виды

спорт

олимпийские игры

павел кулижников

конькобежный спорт

варвара барышева

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Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии Конькобежный спорт – один из немногочисленных старожилов зимних Олимпийских игр. Несмотря на это, вопросов там предостаточно – почему мировые рекорды обновляют только на определенных катках, как генетика решает судьбу конькобежца и почему спринтеры никогда не бегают на десять километров. audio/mpeg

Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии Конькобежный спорт – один из немногочисленных старожилов зимних Олимпийских игр. Несмотря на это, вопросов там предостаточно – почему мировые рекорды обновляют только на определенных катках, как генетика решает судьбу конькобежца и почему спринтеры никогда не бегают на десять километров. audio/mpeg

Разобраться в таких простых, но сложных историях конькобежного спорта помогает исполнительный директор Союза конькобежцев России и призер Олимпийских игр Варвара Барышева. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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спорт, олимпийские игры, павел кулижников, конькобежный спорт, варвара барышева, аудио