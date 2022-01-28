Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Странные виды
Простыми словами про спорт, о котором все слышали, но мало кто разбирается. Что интересного в прыжках на сноуборде, что делают лыжные акробаты, что общего у "Формулы-1" и санного спорта и почему так назвали скелетон. Рассказываем как смотреть Олимпиаду, чтобы было по-настоящему интересно.
https://ria.ru/20220128/konkobezhnyj-1769961695.html
Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии
Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии - РИА Новости, 28.01.2022
Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии
Конькобежный спорт – один из немногочисленных старожилов зимних Олимпийских игр. Несмотря на это, вопросов там предостаточно – почему мировые рекорды обновляют только на определенных катках, как генетика решает судьбу конькобежца и почему спринтеры никогда не бегают на десять километров.
2022-01-28T13:00
2022-01-28T15:33
странные виды
спорт
олимпийские игры
павел кулижников
конькобежный спорт
варвара барышева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769957943_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0ac3990aed7893502826ac93dbccadbf.png
Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии
Конькобежный спорт – один из немногочисленных старожилов зимних Олимпийских игр. Несмотря на это, вопросов там предостаточно – почему мировые рекорды обновляют только на определенных катках, как генетика решает судьбу конькобежца и почему спринтеры никогда не бегают на десять километров.
audio/mpeg
Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии
Конькобежный спорт – один из немногочисленных старожилов зимних Олимпийских игр. Несмотря на это, вопросов там предостаточно – почему мировые рекорды обновляют только на определенных катках, как генетика решает судьбу конькобежца и почему спринтеры никогда не бегают на десять километров.
audio/mpeg
Разобраться в таких простых, но сложных историях конькобежного спорта помогает исполнительный директор Союза конькобежцев России и призер Олимпийских игр Варвара Барышева. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769957943_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_57656c02b2dbf5143b5fb8fce0e10fbd.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, олимпийские игры, павел кулижников, конькобежный спорт, варвара барышева, аудио
13:00 28.01.2022 (обновлено: 15:33 28.01.2022)
 

Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии

Странные виды
Конькобежный спорт. Секреты генетики, тактика и высокие технологии
13:00
Читать ria.ru в
Конькобежный спорт – один из немногочисленных старожилов зимних Олимпийских игр. Несмотря на это, вопросов там предостаточно – почему мировые рекорды обновляют только на определенных катках, как генетика решает судьбу конькобежца и почему спринтеры никогда не бегают на десять километров.
Разобраться в таких простых, но сложных историях конькобежного спорта помогает исполнительный директор Союза конькобежцев России и призер Олимпийских игр Варвара Барышева. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Монтаж: Анастасия Паниоти
Редактор: Полина Панина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Странные видыСпортОлимпийские игрыПавел КулижниковКонькобежный спортВарвара Барышева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона