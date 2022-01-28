10:20 28.01.2022 (обновлено: 10:27 28.01.2022)
В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к компромиссу
Антитеррористическая структура ШОС призвала Киргизию и Таджикистан к компромиссу
На границе Киргизии и Таджикистана
ТАШКЕНТ, 28 янв - РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) считает недопустимым применение оружия на киргизско-таджикской границе, призывает стороны к компромиссу по решению конфликта, говорится в заявлении РАТС в пятницу.
В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
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"Исполнительный комитет РАТС ШОС выражает озабоченность новой эскалацией напряженности на кыргызстанско-таджикистанской границе, считает недопустимым применение оружия, угрозу жизни и здоровью гражданам", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
В структуре РАТС призвали стороны "к двустороннему ответственному сотрудничеству по компромиссному разрешению всего спектра приграничных проблем исключительно дипломатическим путем".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.