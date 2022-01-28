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В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к компромиссу

В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к компромиссу - РИА Новости, 28.01.2022

В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к компромиссу

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) считает недопустимым применение оружия на киргизско-таджикской... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:20

2022-01-28T10:20

2022-01-28T10:27

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ТАШКЕНТ, 28 янв - РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) считает недопустимым применение оружия на киргизско-таджикской границе, призывает стороны к компромиссу по решению конфликта, говорится в заявлении РАТС в пятницу.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января."Исполнительный комитет РАТС ШОС выражает озабоченность новой эскалацией напряженности на кыргызстанско-таджикистанской границе, считает недопустимым применение оружия, угрозу жизни и здоровью гражданам", - говорится в сообщении на сайте РАТС.В структуре РАТС призвали стороны "к двустороннему ответственному сотрудничеству по компромиссному разрешению всего спектра приграничных проблем исключительно дипломатическим путем".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20220128/granitsa-1769906835.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, армения, азербайджан, шос, россия