https://ria.ru/20220128/klinika-1769941573.html

СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике

СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике - РИА Новости, 28.01.2022

СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике

Причиной смерти людей, скончавшихся после обследования в петербургской клинике, стал контрафактный препарат, сообщили в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:44

2022-01-28T11:44

2022-01-28T14:39

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_ae58ce604a62e4ace6f675b135c14300.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Причиной смерти людей, скончавшихся после обследования в петербургской клинике, стал контрафактный препарат, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. На днях ведомство возбудило уголовное дело по факту того, что шесть пациентов Городского консультативно-диагностического центра № 1 попали в больницу после обследования желудка, а трое из них умерли. По словам источников РИА Новости, у всех них диагностировали отравление барием — контрастным веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.Главного врача центра задержали.Всего, по данным следствия, причинен вред здоровью более чем 20 пациентов. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений и избрании меры пресечения. Кроме того, СК устанавливает производителя контрафактной продукции.Первоначально дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности", сейчас к нему добавили статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

https://ria.ru/20220128/klinika-1769937982.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)