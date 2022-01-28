https://ria.ru/20220128/klinika-1769941573.html
СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике
СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике - РИА Новости, 28.01.2022
СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике
Причиной смерти людей, скончавшихся после обследования в петербургской клинике, стал контрафактный препарат, сообщили в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:44
2022-01-28T11:44
2022-01-28T14:39
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Причиной смерти людей, скончавшихся после обследования в петербургской клинике, стал контрафактный препарат, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. На днях ведомство возбудило уголовное дело по факту того, что шесть пациентов Городского консультативно-диагностического центра № 1 попали в больницу после обследования желудка, а трое из них умерли. По словам источников РИА Новости, у всех них диагностировали отравление барием — контрастным веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.Главного врача центра задержали.Всего, по данным следствия, причинен вред здоровью более чем 20 пациентов. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений и избрании меры пресечения. Кроме того, СК устанавливает производителя контрафактной продукции.Первоначально дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности", сейчас к нему добавили статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
11:44 28.01.2022 (обновлено: 14:39 28.01.2022)
СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике
В Петербурге задержали главврача клиники, трое пациентов которой умерли после обследования
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Причиной смерти людей, скончавшихся после обследования в петербургской клинике, стал контрафактный препарат, сообщили
в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
На днях ведомство возбудило уголовное дело по факту того, что шесть пациентов Городского консультативно-диагностического центра № 1 попали в больницу после обследования желудка, а трое из них умерли. По словам источников РИА Новости, у всех них диагностировали отравление барием — контрастным веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
Главного врача центра задержали.
"По версии следствия, подозреваемый <…> на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата", — говорится в релизе СК.
Всего, по данным следствия, причинен вред здоровью более чем 20 пациентов. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений и избрании меры пресечения. Кроме того, СК устанавливает производителя контрафактной продукции.
Первоначально дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности", сейчас к нему добавили статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".