https://ria.ru/20220128/klinika-1769937982.html

В петербургской клинике более 20 пациентов пострадали после диагностики

В петербургской клинике более 20 пациентов пострадали после диагностики - РИА Новости, 28.01.2022

В петербургской клинике более 20 пациентов пострадали после диагностики

Более 20 человек пострадали и еще трое погибли после диагностики в клинике в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГСУСК по региону. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:34

2022-01-28T11:34

2022-01-28T11:56

происшествия

санкт-петербург

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 20 человек пострадали и еще трое погибли после диагностики в клинике в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГСУСК по региону."Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовного дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109, частью 3 статьи 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в релизе.Ранее было известно только о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности. Сейчас по делу проходит один подозреваемый - главврач больницы, он задержан.По данным источников РИА Новости, после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации; врачи выявили у них отравление барием. Росздравнадзор организовал проверку, приостановив использование препарата, который применялся при обследовании.

https://ria.ru/20220128/klinika-1769941573.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, здоровье - общество