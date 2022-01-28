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В петербургской клинике более 20 пациентов пострадали после диагностики
В петербургской клинике более 20 пациентов пострадали после диагностики - РИА Новости, 28.01.2022
В петербургской клинике более 20 пациентов пострадали после диагностики
Более 20 человек пострадали и еще трое погибли после диагностики в клинике в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГСУСК по региону. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:34
2022-01-28T11:56
происшествия
санкт-петербург
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 20 человек пострадали и еще трое погибли после диагностики в клинике в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГСУСК по региону."Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовного дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109, частью 3 статьи 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в релизе.Ранее было известно только о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности. Сейчас по делу проходит один подозреваемый - главврач больницы, он задержан.По данным источников РИА Новости, после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации; врачи выявили у них отравление барием. Росздравнадзор организовал проверку, приостановив использование препарата, который применялся при обследовании.
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происшествия, санкт-петербург, здоровье - общество
11:34 28.01.2022 (обновлено: 11:56 28.01.2022)
 
В петербургской клинике более 20 пациентов пострадали после диагностики

СК сообщил о 20 пострадавших и трех погибших после диагностики в петербургской клинике

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 20 человек пострадали и еще трое погибли после диагностики в клинике в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГСУСК по региону.
"Более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы больницу, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались", - сказали в ведомстве.
"Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовного дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109, частью 3 статьи 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в релизе.
Ранее было известно только о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности. Сейчас по делу проходит один подозреваемый - главврач больницы, он задержан.
По данным источников РИА Новости, после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации; врачи выявили у них отравление барием. Росздравнадзор организовал проверку, приостановив использование препарата, который применялся при обследовании.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
11:44
СК назвал причину гибели пациентов в петербургской клинике
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЗдоровье - Общество
 
 
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