Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/klimat-1769949771.html
Попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы, заявил Медведев
Попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022
Попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы, заявил Медведев
Попытки отдельных стран навязать свое видение по климату недопустимы, решение должно быть консенсуальным, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:09
2022-01-28T12:09
в мире
дмитрий медведев
климат
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_0:109:2922:1753_1920x0_80_0_0_db3384f770d4f0a72480972b46d5ea0a.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Попытки отдельных стран навязать свое видение по климату недопустимы, решение должно быть консенсуальным, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Тема углеродной нейтральности, тема общих решений по климату должна носить выверенный и понятный для всех характер. Здесь недопустимы попытки навязать то, что нужно делать, это должно быть консенсуальное решение в рамках Парижских решений, в рамках целого ряда других саммитов, которые проводились на эту тему, и никак иначе", - заявил Медведев.Он добавил, что "здесь невозможно забегать вперёд". "Сейчас все стали говорить о том, что это нужно. Я прекрасно помню время, это было лет 10–12 назад, когда наши партнёры, крупнейшие страны, кстати, не буду их называть, но сами понимаете, о чём идет речь, считали, что этим вообще не надо заниматься, что это бессмысленно, что никакого резона в этом нет, что никаких объективных данных мониторинговых, подтверждающих изменение климата, не существует", - рассказал замглавы Совбеза.Медведев отметил, что "мы с вами понимаем прекрасно, что объективно изменения в климате происходят"."Происходит таяние ледников, повышается температура, и у нас в стране происходят очень серьёзные изменения для жизни очень большого количества людей, я уже не говорю про фауну и флору. И поэтому мы должны этим заниматься, должны заниматься вместе с другими странами, и мы этим занимаемся, никто от этой темы не уходит", - заключил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220127/klimat-1769836933.html
https://ria.ru/20220128/arktika-1769948672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_689b3fae4d49f80e47f42c6824109178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, климат, россия
12:09 28.01.2022
 
Попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Попытки отдельных стран навязать свое видение по климату недопустимы, решение должно быть консенсуальным, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Тема углеродной нейтральности, тема общих решений по климату должна носить выверенный и понятный для всех характер. Здесь недопустимы попытки навязать то, что нужно делать, это должно быть консенсуальное решение в рамках Парижских решений, в рамках целого ряда других саммитов, которые проводились на эту тему, и никак иначе", - заявил Медведев.
Труба промышленного предприятия в Кемерово - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 17:37
Россия планирует привлечь в климатические проекты до 600 миллиардов рублей
Он добавил, что "здесь невозможно забегать вперёд". "Сейчас все стали говорить о том, что это нужно. Я прекрасно помню время, это было лет 10–12 назад, когда наши партнёры, крупнейшие страны, кстати, не буду их называть, но сами понимаете, о чём идет речь, считали, что этим вообще не надо заниматься, что это бессмысленно, что никакого резона в этом нет, что никаких объективных данных мониторинговых, подтверждающих изменение климата, не существует", - рассказал замглавы Совбеза.
Медведев отметил, что "мы с вами понимаем прекрасно, что объективно изменения в климате происходят".
"Мы не знаем, как часто они происходят, потому что человек слишком мало живёт. Вполне вероятно, 500 лет назад климат был другой – почти не осталось от того времени никакой информации. А десять тысяч лет назад – тем более, ледниковый период. Но климат меняется, и это невозможно не учитывать, потому что это отражается на нашей жизни", - отмечает замглавы Совбеза.
"Происходит таяние ледников, повышается температура, и у нас в стране происходят очень серьёзные изменения для жизни очень большого количества людей, я уже не говорю про фауну и флору. И поэтому мы должны этим заниматься, должны заниматься вместе с другими странами, и мы этим занимаемся, никто от этой темы не уходит", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
12:06
Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев
 
В миреДмитрий МедведевКлиматРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона