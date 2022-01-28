https://ria.ru/20220128/klimat-1769949771.html

Попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы, заявил Медведев

Попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022

Попытки стран навязать свое видение по климату недопустимы, заявил Медведев

Попытки отдельных стран навязать свое видение по климату недопустимы, решение должно быть консенсуальным, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:09

2022-01-28T12:09

2022-01-28T12:09

в мире

дмитрий медведев

климат

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Попытки отдельных стран навязать свое видение по климату недопустимы, решение должно быть консенсуальным, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Тема углеродной нейтральности, тема общих решений по климату должна носить выверенный и понятный для всех характер. Здесь недопустимы попытки навязать то, что нужно делать, это должно быть консенсуальное решение в рамках Парижских решений, в рамках целого ряда других саммитов, которые проводились на эту тему, и никак иначе", - заявил Медведев.Он добавил, что "здесь невозможно забегать вперёд". "Сейчас все стали говорить о том, что это нужно. Я прекрасно помню время, это было лет 10–12 назад, когда наши партнёры, крупнейшие страны, кстати, не буду их называть, но сами понимаете, о чём идет речь, считали, что этим вообще не надо заниматься, что это бессмысленно, что никакого резона в этом нет, что никаких объективных данных мониторинговых, подтверждающих изменение климата, не существует", - рассказал замглавы Совбеза.Медведев отметил, что "мы с вами понимаем прекрасно, что объективно изменения в климате происходят"."Происходит таяние ледников, повышается температура, и у нас в стране происходят очень серьёзные изменения для жизни очень большого количества людей, я уже не говорю про фауну и флору. И поэтому мы должны этим заниматься, должны заниматься вместе с другими странами, и мы этим занимаемся, никто от этой темы не уходит", - заключил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220127/klimat-1769836933.html

https://ria.ru/20220128/arktika-1769948672.html

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в мире, дмитрий медведев, климат, россия