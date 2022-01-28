https://ria.ru/20220128/klan-1770012012.html

Одна фраза о Крыме разбудила бездарных правителей. Что будет с НАТО

Чешский политик вспомнил цитату о Крыме и предсказал будущее НАТО - РИА Новости, 28.01.2022

Одна фраза о Крыме разбудила бездарных правителей. Что будет с НАТО

Чешский политик Ян Клан согласился с высказыванием немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения Крыма под контроль Киева и призвал... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:57

2022-01-28T15:57

2022-01-28T19:32

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Чешский политик Ян Клан согласился с высказыванием немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения Крыма под контроль Киева и призвал обратить внимание на позицию США и Североатлантического альянса по Украине. Его статья появилась в газете Haló noviny."Современная Украина де-факто уже расколота на две части: восточная часть интегрируется в Россию, а западная часть заигрывает с США и другими членами НАТО", — считает Клан.Политик также счел показательным скандал в Германии, связанный со словами главы ВМС страны о Крыме. Так, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ранее заявил, что полуостров никогда не вернется в состав Украины, а позже подал в отставку."Реальный взгляд на проблему <…>. На Западе такие высказывания не приемлют", — указал автор статьи.Клан напомнил, что об отсутствии перспектив вступления Украины в альянс уже открыто говорят на Западе. Он назвал происходящее "демонстрацией силы НАТО под руководством США" и заявил, что считает действия Вашингтона фактической оккупацией страны. Политик подчеркнул, что сценарий такого "сотрудничества" никакой реальной пользы Киеву не принесет."Мне по-настоящему жаль простых граждан этой страны. <…> В ближайшем будущем их жизнь станет еще хуже", — отметил он.Помимо прочего, Клан порассуждал о позиции руководства самой Чехии. По его прогнозу, сейчас власти страны прислушиваются к мнению Вашингтона "как пудели". Он также назвал некоторых коллег "некомпетентными приверженцами идеологии"."Не блещут талантами", — раскритиковал он их в своей статье.Россия неоднократно указывала на недопустимость расширения Североатлантического альянса на восток и выражала беспокойство в связи с приближением НАТО к границам страны. Киевские власти, закрепившие курс в Евросоюз и НАТО в 2019 году, по-прежнему рассчитывают на присоединение к блоку, однако накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время не стоит на повестке. Министр также отметила, что сейчас "вообще не предвидится никакого расширения НАТО на восток".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

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