https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 28.01.2022
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:29
2022-01-28T13:29
2022-01-28T13:29
в мире
китай
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766205859_0:134:2205:1374_1920x0_80_0_0_9f3117907876932a05b1dcc79ea3d22f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.Он также отметил, что лидеры России и КНР также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других."Повестка дня огромная", - отметил Песков.Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, однако из-за пандемии традиционные ежегодные взаимные визиты лидеров России и Китая в последние два года не совершались.
https://ria.ru/20220126/otnosheniya-1769588769.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766205859_98:0:2083:1489_1920x0_80_0_0_c03ab47d9c643e7d18d6bf5590ddad1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, россия
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Главы России и Китая на встрече в Пекине подробно обсудят международную проблематику
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине
4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
"Конечно же, я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратегическая стабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, и России с НАТО, и региональные проблемы", - сказал Песков.
Он также отметил, что лидеры России и КНР также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
"Повестка дня огромная", - отметил Песков.
Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае
, однако из-за пандемии традиционные ежегодные взаимные визиты лидеров России и Китая в последние два года не совершались.