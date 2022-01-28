Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 28.01.2022
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:29
2022-01-28T13:29
в мире
китай
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766205859_0:134:2205:1374_1920x0_80_0_0_9f3117907876932a05b1dcc79ea3d22f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.Он также отметил, что лидеры России и КНР также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других."Повестка дня огромная", - отметил Песков.Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, однако из-за пандемии традиционные ежегодные взаимные визиты лидеров России и Китая в последние два года не совершались.
https://ria.ru/20220126/otnosheniya-1769588769.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766205859_98:0:2083:1489_1920x0_80_0_0_c03ab47d9c643e7d18d6bf5590ddad1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, россия
13:29 28.01.2022
 
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Главы России и Китая на встрече в Пекине подробно обсудят международную проблематику

© REUTERS / Sputnik/Ramil SitdikovПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Sputnik/Ramil Sitdikov
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Конечно же, я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратегическая стабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, и России с НАТО, и региональные проблемы", - сказал Песков.

Он также отметил, что лидеры России и КНР также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
"Повестка дня огромная", - отметил Песков.
Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, однако из-за пандемии традиционные ежегодные взаимные визиты лидеров России и Китая в последние два года не совершались.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 13:01
Отношения России с Китаем вышли на более продвинутый уровень, заявил Лавров
 
В миреКитайВладимир ПутинДмитрий ПесковСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона