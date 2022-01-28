https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html

В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине

В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 28.01.2022

В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:29

2022-01-28T13:29

2022-01-28T13:29

в мире

китай

владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.Он также отметил, что лидеры России и КНР также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других."Повестка дня огромная", - отметил Песков.Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, однако из-за пандемии традиционные ежегодные взаимные визиты лидеров России и Китая в последние два года не совершались.

https://ria.ru/20220126/otnosheniya-1769588769.html

китай

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в мире, китай, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, россия