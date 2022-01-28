https://ria.ru/20220128/kirgiziya-1769912417.html

Киргизия эвакуировала из зоны конфликта более 11 тысяч человек

Киргизия эвакуировала из зоны конфликта более 11 тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2022

Киргизия эвакуировала из зоны конфликта более 11 тысяч человек

Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 11 тысяч человек, сообщается в пятницу на сайте МЧС республики. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:40

2022-01-28T09:40

2022-01-28T09:40

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 11 тысяч человек, сообщается в пятницу на сайте МЧС республики.По его словам, в настоящее время эвакуированные граждане находятся под медицинским наблюдением и обеспечены всеми необходимыми средствами.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220128/kirgiziya-1769897935.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии