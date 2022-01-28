Киргизия эвакуировала из зоны конфликта более 11 тысяч человек
Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 11 тысяч человек
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в фотобанкКиргизские военнослужащие на киргизско-таджикской границе. Кадр видео
Киргизские военнослужащие на киргизско-таджикской границе. Кадр видео
БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 11 тысяч человек, сообщается в пятницу на сайте МЧС республики.
"Текущая ситуация в Баткене: из района эвакуировано 11 052 граждан. Из них 10 410 человек были переселены в более безопасные районы, а 642 — во временные пункты",- сказал представитель пресс-службы МЧС.
По его словам, в настоящее время эвакуированные граждане находятся под медицинским наблюдением и обеспечены всеми необходимыми средствами.
В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.