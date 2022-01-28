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В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек
В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек - РИА Новости, 28.01.2022
В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек
Число пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, передает Sputnik Киргизия в телеграм-канале со... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T05:50
2022-01-28T05:50
2022-01-28T09:43
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таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Число пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, передает Sputnik Киргизия в телеграм-канале со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.Ранее было известно о семи раненых.В Таджикистане сообщали о двух погибших и десяти раненых.Накануне на границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения. В Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня. В Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики. Перестрелка длилась несколько часов, перемирия удалось достичь около 00:00 мск.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов, которые возникают из-за неделимитированных участков.В конце апреля прошлого года в том же районе ссора местных жителей на водозаборе "Головной" переросла в вооруженное противостояние военных двух государств. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
05:50 28.01.2022 (обновлено: 09:43 28.01.2022)
В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек
В Киргизии заявили, что число пострадавших в перестрелке военных возросло до 11 человек
БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости.
Число пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, передает Sputnik Киргизия в телеграм
-канале со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
Ранее было известно о семи раненых.
"Количество пострадавших военнослужащих Кыргызстана достигло 11 человек… Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сказано в публикации.
В Таджикистане сообщали о двух погибших и десяти раненых.
Накануне на границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения. В Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня. В Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики.
Перестрелка длилась несколько часов, перемирия удалось достичь около 00:00 мск.
Граница Киргизии
и Таджикистана
периодически становится зоной конфликтов, которые возникают из-за неделимитированных участков.
В конце апреля прошлого года в том же районе ссора местных жителей на водозаборе "Головной" переросла в вооруженное противостояние военных двух государств. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.