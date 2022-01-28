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В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек

В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек - РИА Новости, 28.01.2022

В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек

Число пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, передает Sputnik Киргизия в телеграм-канале со... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T05:50

2022-01-28T05:50

2022-01-28T09:43

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Число пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, передает Sputnik Киргизия в телеграм-канале со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.Ранее было известно о семи раненых.В Таджикистане сообщали о двух погибших и десяти раненых.Накануне на границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения. В Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня. В Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики. Перестрелка длилась несколько часов, перемирия удалось достичь около 00:00 мск.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов, которые возникают из-за неделимитированных участков.В конце апреля прошлого года в том же районе ссора местных жителей на водозаборе "Головной" переросла в вооруженное противостояние военных двух государств. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии