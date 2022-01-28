https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769986838.html

Назарбаев призвал правящую партию поддержать реформы президента Казахстана

Назарбаев призвал правящую партию поддержать реформы президента Казахстана - РИА Новости, 28.01.2022

Назарбаев призвал правящую партию поддержать реформы президента Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" призвал однопартийцев поддержать реформы действующего главы... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:24

2022-01-28T14:24

2022-01-28T14:24

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" призвал однопартийцев поддержать реформы действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба экс-президента.В пятницу делегаты съезда единогласно поддержали предложение Назарбаева избрать председателем партии Токаева. Ранее лидером партии был сам Назарбаев."Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия "Нур Отан", обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надёжным помощником в их осуществлении", - сказал на съезде Назарбаев, его слова цитирует пресс-служба.Назарбаев выразил уверенность, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана."Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве… Сегодня мы вступили в четвёртое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать чёткие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа", - сказал Назарбаев.

https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769952420.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев