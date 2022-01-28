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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769986838.html
Назарбаев призвал правящую партию поддержать реформы президента Казахстана
Назарбаев призвал правящую партию поддержать реформы президента Казахстана - РИА Новости, 28.01.2022
Назарбаев призвал правящую партию поддержать реформы президента Казахстана
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" призвал однопартийцев поддержать реформы действующего главы... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:24
2022-01-28T14:24
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" призвал однопартийцев поддержать реформы действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба экс-президента.В пятницу делегаты съезда единогласно поддержали предложение Назарбаева избрать председателем партии Токаева. Ранее лидером партии был сам Назарбаев."Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия "Нур Отан", обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надёжным помощником в их осуществлении", - сказал на съезде Назарбаев, его слова цитирует пресс-служба.Назарбаев выразил уверенность, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана."Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве… Сегодня мы вступили в четвёртое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать чёткие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа", - сказал Назарбаев.
https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769952420.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
14:24 28.01.2022
 
Назарбаев призвал правящую партию поддержать реформы президента Казахстана

Назарбаев призвал правящую партию "Нур Отан" поддержать реформы президента Казахстана

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" призвал однопартийцев поддержать реформы действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба экс-президента.
В пятницу делегаты съезда единогласно поддержали предложение Назарбаева избрать председателем партии Токаева. Ранее лидером партии был сам Назарбаев.
"Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия "Нур Отан", обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надёжным помощником в их осуществлении", - сказал на съезде Назарбаев, его слова цитирует пресс-служба.
Назарбаев выразил уверенность, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана.
"Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве… Сегодня мы вступили в четвёртое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать чёткие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа", - сказал Назарбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
12:17Беспорядки в Казахстане
Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан"
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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