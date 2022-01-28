https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769970920.html

Дарига Назарбаева вышла из политсовета правящей партии "Нур Отан"

Дарига Назарбаева вышла из политсовета правящей партии "Нур Отан" - РИА Новости, 28.01.2022

Дарига Назарбаева вышла из политсовета правящей партии "Нур Отан"

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева и экс-премьер Аскар Мамин покинули состав... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:24

2022-01-28T13:24

2022-01-28T13:41

в мире

казахстан

дарига назарбаева

аскар мамин

нур отан (казахстан)

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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева и экс-премьер Аскар Мамин покинули состав политсовета партии власти "Нур Отан", следует из обновленного списка членов политсовета.В пятницу съезд партии единогласно избрал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председателем "Нур Отана", ранее эту должность занимал экс-президент Назарбаев. Кроме того, съезд внес изменения в состав политсовета. Ранее в него входила Дарига Назарбаева.В обновленном списке членов политсовета, опубликованном на сайте партии, ее фамилии нет, как нет и фамилии экс-премьера Казахстана Аскара Мамина.По информации пресс-службы партии, в целом состав политсовета обновился на 55%. "Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в шесть раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть", - говорится в сообщении.Кроме того, согласно пресс-релизу, в составе политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора. Так, представителей сферы образования стало в два раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в два раза, до 15,2%.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в республике.

https://ria.ru/20220127/kazakhstan-1769717971.html

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в мире, казахстан, дарига назарбаева, аскар мамин, нур отан (казахстан)