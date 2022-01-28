https://ria.ru/20220128/integratsiya-1769917628.html
Медведев рассказал о согласовании совместных документов с Белоруссией
Медведев рассказал о согласовании совместных документов с Белоруссией - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал о согласовании совместных документов с Белоруссией
Россия и Белоруссия долго занимались согласованием совместных документов, хорошо, что этот процесс доведен до конца, и процесс интеграции приобрел более... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:14
2022-01-28T10:14
2022-01-28T13:02
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия долго занимались согласованием совместных документов, хорошо, что этот процесс доведен до конца, и процесс интеграции приобрел более интенсивный характер, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Мы долго этим занимались, я тоже потратил немало нервов, скажем откровенно, во время согласования различных документов. Хорошо, что этот процесс доведен до конца, что президенты все решения приняли, что синхронизированы определенные решения, что принимаются законодательные акты Союзного государства и внутренние акты, что этот процесс, действительно, приобрел более интенсивный характер", - сказал он.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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в мире, белоруссия, дмитрий медведев, россия
10:14 28.01.2022 (обновлено: 13:02 28.01.2022)
Медведев рассказал о согласовании совместных документов с Белоруссией
Зампред СБ Медведев: Россия и Белоруссия долго согласовывали совместные документы