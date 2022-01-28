https://ria.ru/20220128/granitsa-1769925811.html
ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, заявили в ГД
ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, заявили в ГД - РИА Новости, 28.01.2022
ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, заявили в ГД
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА Новости, что ОДКБ не может вмешиваться... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:53
2022-01-28T10:53
2022-01-28T11:00
киргизия
таджикистан
одкб
снг
госдума рф
россия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА Новости, что ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, он выразил надежду, что страны сами пожелают привлечения посредников из России.При этом у Таджикистана есть граница с Афганистаном, а это потенциально грозит его безопасности."Мы ни на чьей стороне, я ни на чьей стороне (в этом конфликте). Потому что (все это) к сожалению, подтверждает только одно, и для меня как коммуниста это понятно, особенно в год столетия Советского Союза, его разрушение как раз начиналось по национальным окраинам, Карабах, Грузия, Молдавия – везде это сопровождалось межнациональными разборками. За административные границы, за национальные границы. В этом смысле ничего не изменилось. Никто не решил проблем", - продолжил депутат.По его словам, интеграционные процессы стирают противоречия между странами, когда границы до конца не отрегулированы."Вспомните, Германия и Франция делили этот Рур. Теперь же все в рамках интеграционных процессов в ЕС они об этом забыли. Это путь к тому, чтобы регулировать эти вопросы", - добавил Калашников.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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киргизия, таджикистан, одкб, снг, госдума рф, россия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
10:53 28.01.2022 (обновлено: 11:00 28.01.2022)
ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, заявили в ГД
Глава комитета ГД Калашников: ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА Новости, что ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, он выразил надежду, что страны сами пожелают привлечения посредников из России.
"Эти страны - члены ОДКБ, и ОДКБ вмешиваться не будет… ОДКБ не может этим заниматься… При этом я надеюсь, что урегулирование этого вопроса будет либо с привлечением каких-то посредников из России, но это надо, чтобы обе страны выразили эти пожелания", - заявил Калашников.
При этом у Таджикистана есть граница с Афганистаном
, а это потенциально грозит его безопасности.
"Мы ни на чьей стороне, я ни на чьей стороне (в этом конфликте). Потому что (все это) к сожалению, подтверждает только одно, и для меня как коммуниста это понятно, особенно в год столетия Советского Союза, его разрушение как раз начиналось по национальным окраинам, Карабах, Грузия
, Молдавия
– везде это сопровождалось межнациональными разборками. За административные границы, за национальные границы. В этом смысле ничего не изменилось. Никто не решил проблем", - продолжил депутат.
По его словам, интеграционные процессы стирают противоречия между странами, когда границы до конца не отрегулированы.
"Вспомните, Германия
и Франция
делили этот Рур. Теперь же все в рамках интеграционных процессов в ЕС они об этом забыли. Это путь к тому, чтобы регулировать эти вопросы", - добавил Калашников.
В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.