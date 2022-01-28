https://ria.ru/20220128/granitsa-1769925811.html

ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, заявили в ГД

ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, заявили в ГД - РИА Новости, 28.01.2022

ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, заявили в ГД

Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА Новости, что ОДКБ не может вмешиваться... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:53

2022-01-28T10:53

2022-01-28T11:00

киргизия

таджикистан

одкб

снг

госдума рф

россия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА Новости, что ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии, он выразил надежду, что страны сами пожелают привлечения посредников из России.При этом у Таджикистана есть граница с Афганистаном, а это потенциально грозит его безопасности."Мы ни на чьей стороне, я ни на чьей стороне (в этом конфликте). Потому что (все это) к сожалению, подтверждает только одно, и для меня как коммуниста это понятно, особенно в год столетия Советского Союза, его разрушение как раз начиналось по национальным окраинам, Карабах, Грузия, Молдавия – везде это сопровождалось межнациональными разборками. За административные границы, за национальные границы. В этом смысле ничего не изменилось. Никто не решил проблем", - продолжил депутат.По его словам, интеграционные процессы стирают противоречия между странами, когда границы до конца не отрегулированы."Вспомните, Германия и Франция делили этот Рур. Теперь же все в рамках интеграционных процессов в ЕС они об этом забыли. Это путь к тому, чтобы регулировать эти вопросы", - добавил Калашников.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220128/granitsa-1769906835.html

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киргизия, таджикистан, одкб, снг, госдума рф, россия, столкновения на границе таджикистана и киргизии