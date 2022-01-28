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В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 28.01.2022

В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном

Обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная, ночь прошла спокойно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Киргизии. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T05:43

2022-01-28T05:43

2022-01-28T07:15

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная, ночь прошла спокойно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Киргизии.Сообщается, что пограничная служба "контролирует и отслеживает обстановку".В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии