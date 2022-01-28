05:43 28.01.2022 (обновлено: 07:15 28.01.2022)
В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии: обстановка на границе с Таджикистаном стабильная
© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
© Фото : пресс-служба ГПС КР
БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная, ночь прошла спокойно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Киргизии.
"По состоянию на 08.00 (5.00 мск - ред.) 28 января 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная. Ночь прошла спокойно, без происшествий", - заявил представитель пресс-службы.
Сообщается, что пограничная служба "контролирует и отслеживает обстановку".
В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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