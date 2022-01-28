https://ria.ru/20220128/golikova-1770076209.html

Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе

Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе - РИА Новости, 28.01.2022

Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе

Смертность в России за 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T21:12

2022-01-28T21:12

2022-01-28T21:21

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Смертность в России за 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По оперативным данным за 27 дней января 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 23,7%, по сравнению с 27 днями декабря 2021 года - на 17,3%", - сказала Голикова журналистам.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии