https://ria.ru/20220128/golikova-1770076209.html
Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе
Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе - РИА Новости, 28.01.2022
Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе
Смертность в России за 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T21:12
2022-01-28T21:12
2022-01-28T21:21
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Смертность в России за 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По оперативным данным за 27 дней января 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 23,7%, по сравнению с 27 днями декабря 2021 года - на 17,3%", - сказала Голикова журналистам.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
21:12 28.01.2022 (обновлено: 21:21 28.01.2022)
Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе
Вице-премьер Голикова: смертность за 27 дней января 2022 года снизилась на 23,7%