https://ria.ru/20220128/gaz-1770037014.html

США и ЕС обсудили регулярные поставки природного газа

США и ЕС обсудили регулярные поставки природного газа - РИА Новости, 28.01.2022

США и ЕС обсудили регулярные поставки природного газа

США и Евросоюз работают над обеспечением регулярных поставок природного газа в Европу, чтобы избежать возможных перебоев в связи с кризисом вокруг Украины,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:22

2022-01-28T17:22

2022-01-28T17:39

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США и Евросоюз работают над обеспечением регулярных поставок природного газа в Европу, чтобы избежать возможных перебоев в связи с кризисом вокруг Украины, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен."США и ЕС совместно работают над обеспечением регулярных, достаточных и своевременных поставок природного газа в Евросоюз из различных источников по всему миру, чтобы избежать перебоев, которые могут возникнуть в результате будущего вторжения России в Украину", - сказано в тексте заявления, который распространил Белый дом.В нем также отмечается, что на сегодняшний день США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в страны ЕС."Мы сотрудничаем с правительствами и операторами на рынке по поставкам дополнительных объемов природного газа в Европу из различных источников по всему миру. СПГ в краткосрочной перспективе может укрепить безопасность поставок, в то время как мы продолжаем осуществлять переход к нулевым углеродным выбросам. Европейская комиссия будет работать над повышением прозрачности и использованием терминалов СПГ в Евросоюзе", - указано в совместном заявлении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220122/gaz-1769017779.html

https://ria.ru/20211212/gaz-1763336178.html

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в мире, украина, сша, европа, евросоюз, нато, россия