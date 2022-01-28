https://ria.ru/20220128/gaz-1769944784.html

Более 20 танкеров с газом направились из США в Европу, пишут СМИ

Более 20 танкеров с газом направились из США в Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2022

Более 20 танкеров с газом направились из США в Европу, пишут СМИ

США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:53

2022-01-28T11:53

2022-01-28T12:41

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, пишет газета The Wall Street Journal.Как пишет издание, сейчас чиновники в Вашингтоне и Брюсселе стремятся найти краткосрочную замену экспорту Москвы."Более 20 танкеров направляются из США в Европу", — сообщает The Wall Street Journal.В статье отмечается, что, согласно данным аналитической компании Vortexa, еще 33 судна могут последовать тем же курсом. По словам руководителя компании Клея Сигла, "они покроют лишь часть" российских поставок.Газета со ссылкой на осведомленные источники указывает, что представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что брюссельские чиновники планируют договориться с Катаром и Азербайджаном.Ранее СМИ сообщили, что США провели переговоры с крупными поставщиками газа в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри страны о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы.Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что подобные меры необходимы на случай прекращения российского транзита через Украину, поскольку в Вашингтоне считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220128/gaz-1769893367.html

https://ria.ru/20220128/gaz-1769889152.html

сша

вашингтон (город)

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