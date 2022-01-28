11:53 28.01.2022 (обновлено: 12:41 28.01.2022)
Более 20 танкеров с газом направились из США в Европу, пишут СМИ
The Wall Street Journal: более 20 танкеров с газом направились из США в Европу
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, пишет газета The Wall Street Journal.
Как пишет издание, сейчас чиновники в Вашингтоне и Брюсселе стремятся найти краткосрочную замену экспорту Москвы.
"Более 20 танкеров направляются из США в Европу", — сообщает The Wall Street Journal.
В статье отмечается, что, согласно данным аналитической компании Vortexa, еще 33 судна могут последовать тем же курсом. По словам руководителя компании Клея Сигла, "они покроют лишь часть" российских поставок.
Газета со ссылкой на осведомленные источники указывает, что представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что брюссельские чиновники планируют договориться с Катаром и Азербайджаном.
Ранее СМИ сообщили, что США провели переговоры с крупными поставщиками газа в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри страны о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы.
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что подобные меры необходимы на случай прекращения российского транзита через Украину, поскольку в Вашингтоне считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.