https://ria.ru/20220128/fsin-1769903910.html

Медведев призвал разбираться в случаях злоупотребления в системе ФСИН

Медведев призвал разбираться в случаях злоупотребления в системе ФСИН - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев призвал разбираться в случаях злоупотребления в системе ФСИН

Необходимо разбираться в вопиющих случаях злоупотребления в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сама она должна становиться более... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:08

2022-01-28T08:08

2022-01-28T13:00

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Необходимо разбираться в вопиющих случаях злоупотребления в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сама она должна становиться более современной, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Знаете, всегда существуют те или иные нюансы и злоупотребления, к сожалению, в деятельности любых ведомств, в том числе и ведомств, относящихся к силовому блоку. И в такого рода случаях нужно просто разбираться, в том числе, например, и по вот этим злоупотреблениям в системе ФСИН. Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел. Я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, - привлечены к уголовной ответственности", - заявил Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."И сама эта система должна меняться, она должна становиться более современной, условия содержания должны становиться другими – это совершенно очевидно. Это, к сожалению, в том числе и экономический вопрос, это не только вопрос идеологии, что тюрьма – это всегда кара", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий медведев, россия