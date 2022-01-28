Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты
Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты
© РИА Новости / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Члены семей российских граждан имели возможность вылететь из Алма-Аты в РФ на эвакуационных рейсах, организованных министерством обороны России в период действия в Казахстане режима чрезвычайного положения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.
Самолеты российской военно-транспортной авиации в течение нескольких дней с 9 января вывозили из Алма-Аты граждан России, пожелавших покинуть подвергшийся атаке террористов город.
"Была поставлена задача вывезти нуждающихся граждан России на Родину бортами министерства обороны. Однако помощь в эвакуации была оказана и смешанным семьям. Прежде всего, речь шла о российско-казахских, российско-белорусских, российско-украинских семьях. Паспорта разные, но семья одна. Как их разделять? Я предложил командованию пропускать таких пассажиров в порядке исключения", - отметил дипломат.
Он также рассказал, что к нему поступило обращение с просьбой оказать содействие в эвакуации военного атташе Австрии и группы граждан Венгрии. "Решение этого вопроса выходило за рамки моей компетенции, использовались дипломатические каналы на уровне Москвы. В результате 11 иностранных граждан также благополучно улетели", - сообщил он.
Ранее Бобров сообщал, что общее число эвакуированных из Алма-Аты граждан составило 2240 человек.