https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1769897287.html

Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты

Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты - РИА Новости, 28.01.2022

Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты

Члены семей российских граждан имели возможность вылететь из Алма-Аты в РФ на эвакуационных рейсах, организованных министерством обороны России в период... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T05:09

2022-01-28T05:09

2022-01-28T05:09

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АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Члены семей российских граждан имели возможность вылететь из Алма-Аты в РФ на эвакуационных рейсах, организованных министерством обороны России в период действия в Казахстане режима чрезвычайного положения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.Самолеты российской военно-транспортной авиации в течение нескольких дней с 9 января вывозили из Алма-Аты граждан России, пожелавших покинуть подвергшийся атаке террористов город.Он также рассказал, что к нему поступило обращение с просьбой оказать содействие в эвакуации военного атташе Австрии и группы граждан Венгрии. "Решение этого вопроса выходило за рамки моей компетенции, использовались дипломатические каналы на уровне Москвы. В результате 11 иностранных граждан также благополучно улетели", - сообщил он.Ранее Бобров сообщал, что общее число эвакуированных из Алма-Аты граждан составило 2240 человек.

https://ria.ru/20220128/konsulstvo-1769896101.html

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в мире, казахстан, алма-ата, евгений бобров, россия