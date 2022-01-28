Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1769897287.html
Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты
Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты - РИА Новости, 28.01.2022
Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты
Члены семей российских граждан имели возможность вылететь из Алма-Аты в РФ на эвакуационных рейсах, организованных министерством обороны России в период... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T05:09
2022-01-28T05:09
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
евгений бобров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767123467_0:77:1507:925_1920x0_80_0_0_0fb1f9fffddd77ec2f071ac0fc5e3c78.jpg
АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Члены семей российских граждан имели возможность вылететь из Алма-Аты в РФ на эвакуационных рейсах, организованных министерством обороны России в период действия в Казахстане режима чрезвычайного положения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.Самолеты российской военно-транспортной авиации в течение нескольких дней с 9 января вывозили из Алма-Аты граждан России, пожелавших покинуть подвергшийся атаке террористов город.Он также рассказал, что к нему поступило обращение с просьбой оказать содействие в эвакуации военного атташе Австрии и группы граждан Венгрии. "Решение этого вопроса выходило за рамки моей компетенции, использовались дипломатические каналы на уровне Москвы. В результате 11 иностранных граждан также благополучно улетели", - сообщил он.Ранее Бобров сообщал, что общее число эвакуированных из Алма-Аты граждан составило 2240 человек.
https://ria.ru/20220128/konsulstvo-1769896101.html
казахстан
алма-ата
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767123467_257:0:1490:925_1920x0_80_0_0_b7951f02edf0dc4067701436ed033d92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-ата, евгений бобров, россия
05:09 28.01.2022
 
Генконсул рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты

Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров рассказал об эвакуации смешанных семей из Алма-Аты

© РИА Новости / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 28 янв - РИА Новости. Члены семей российских граждан имели возможность вылететь из Алма-Аты в РФ на эвакуационных рейсах, организованных министерством обороны России в период действия в Казахстане режима чрезвычайного положения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.
Самолеты российской военно-транспортной авиации в течение нескольких дней с 9 января вывозили из Алма-Аты граждан России, пожелавших покинуть подвергшийся атаке террористов город.
"Была поставлена задача вывезти нуждающихся граждан России на Родину бортами министерства обороны. Однако помощь в эвакуации была оказана и смешанным семьям. Прежде всего, речь шла о российско-казахских, российско-белорусских, российско-украинских семьях. Паспорта разные, но семья одна. Как их разделять? Я предложил командованию пропускать таких пассажиров в порядке исключения", - отметил дипломат.
Он также рассказал, что к нему поступило обращение с просьбой оказать содействие в эвакуации военного атташе Австрии и группы граждан Венгрии. "Решение этого вопроса выходило за рамки моей компетенции, использовались дипломатические каналы на уровне Москвы. В результате 11 иностранных граждан также благополучно улетели", - сообщил он.
Ранее Бобров сообщал, что общее число эвакуированных из Алма-Аты граждан составило 2240 человек.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
04:06Беспорядки в Казахстане
Генконсул России в Алма-Ате рассказал об охране диппредставительства
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаЕвгений БобровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона